Por el reclamo de H.I.J.OS., pararon los trabajos de remodelación de la Comisaría

Los trabajos, realizados con fondos provinciales, habían comenzado, pero se interrumpieron luego de la protesta de la organización de Derechos Humanos. El edificio funcionó como centro clandestino durante la última dictadura militar. Dentro de la Comisaría Primera de Campana, semanas atrás, habían comenzado importantes obras de refacción con fondos provinciales. Las mismas incluían, entre otras cosas, la construcción de nuevos calabozos para los detenidos en tránsito. Sin embargo, los trabajos fueron interrumpidos luego de que H.I.J.O.S. Escobar-Campana-Zárate hiciera público su rechazo y gestionara ante diversos ámbitos la aplicación de la Ley 13.584, la cual garantiza la preservación de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. "Nosotros sabemos que la Comisaría está en condiciones muy precarias y que es necesario brindar una detención digna, pero es un sitio de memoria y esta resguardado por ley", señaló en diálogo con LAD Paola Garello, referente de H.I.J.O.S. "Estamos frente a dos derechos contrapuestos: ninguno tiene que avasallar al otro", afirmó. La reforma de la Comisaría había sido adelantada por Abella en la Apertura de Sesiones Ordinarias del HCD el pasado 1 de abril. Según pudo averiguar este medio, consiste en la reparación a nuevo de los calabazos –hoy fuera de funcionamiento-, adecuándolos a las exigencias de los requerimientos legales nacionales e internacionales. Está previsto instalarles aires acondicionados frío-calor, agua caliente, inodoro, camilla y hasta un patio interno para que los detenidos tengan acceso a la luz del sol. Las refacciones avanzarán también hacia el resto del edificio, arreglando revoques, el techo, los desagües, el sistema eléctrico y las aberturas. A la parte posterior de la sede policial se le cambiarán los pisos y se repintará todo el interior. El monto de la obra asciende a los $8.734.631. El pasado 26 de mayo los legisladores bonaerenses Gabriel Godoy, Miguel Ángel Funes, Lucía Portos y César Valicenti, los cuatros del FPV, presentaron en la Legislatura un proyecto de Declaración que interpela a la Secretaría de Derechos Humanos sobre si está "al tanto" de la remodelación de la Comisaria de Campana y, en caso de que sea afirmativo, "indique detalladamente cuál es el plan de obra". Por otra parte, le solicitan a la cartera dirigida por Santiago Cantón que precise "si ha solicitado el permiso judicial para efectuar" los trabajos, "toda vez que existen juicios en trámite por delitos de lesa humanidad cometidos en la citada Comisaría", por lo que reviste de carácter de prueba. Además, Garello comentó que los abogados Pablo Llonto y Ernesto Lombardi efectuaron una presentación en el Tribunal Oran Federal Nº 5 de San Martín, donde se cursan varias de las causas por delitos de lesa humanidad ocurridos en Campana. La jueza María Claudia Morgese Martin todavía no se expidió al respecto. "No estamos en contra de que se brinde más seguridad a los ciudadanos, nosotros somos parte de ellos. Lo que pedimos es que no se avallase la ley de preservación y se busque otro espacio para la comisaría", expresó Garello. El lunes, tras la presentación de tres nuevos móviles policiales, el secretario municipal de Prevención Ciudadana, Abel Milano, confirmó que las obras están interrumpidas. "Empezaron y hoy están paralizadas. No conozco el tenor del recurso que se interpuso. Es una obra que viene de Infraestructura de provincia de Buenos Aires, por lo cual no tenemos mucha injerencia", señaló. Si bien el proyecto corre por cuenta de la Gobernación, Milano afirmó que desde el Municipio están "convencidos de que se necesita tener una comisaria operativa" y que la de Rawson no lo está."Se está derrumbando, se llueve por todos lados, no tiene un recinto con las medidas de seguridad y de calidad de vida suficiente para alojar detenidos, ni siquiera en tránsito. Es una cuestión que hay que solucionar, ya sea destrabando la continuidad de la obra si se puede o sino construyendo una nueva comisaría en otro lugar", sostuvo.

