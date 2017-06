La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/jun/2017 El Frente Renovador reclamó por el transporte público: ”Es fundamental ante la crisis económica que vivimos”







Los concejales Ghione y Colella destacaron proyectos que presentaron en el Concejo Deliberante en ese sentido. Los concejales del Frente Renovador Campana, Juan Ghione y Marco Colella, reclamaron por mejoras en las condiciones y el servicio del transporte público. "Es un tema fundamental en la vida de nuestros vecinos, principalmente ante la crisis económica que vivimos", remarcaron los ediles. "En esta época donde nos golpea una fuerte crisis económica, el transporte público es fundamental para que los vecinos puedan trasladarse, concurrir a sus trabajos y llevar a los chicos al colegio. Por eso hemos presentado y logrado la aprobación de una serie de proyectos en el Concejo Deliberante que tienen que ver con mejorar la calidad del transporte público y el acceso de los vecinos al servicio" explicó Ghione. A su vez, detalló que el bloque que preside ha trabajado esta temática desde el año pasado dentro del Concejo Deliberante: "Uno de esos proyectos tiene que ver con los recurrentes reclamos sobre el servicio que presta la empresa Chevallier, ya que es el único servicio que hace el recorrido hasta la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que el estado de los coches no es adecuado, a ello se suma que no cumplen en forma satisfactoria con la demanda de vecinos que viajan habitualmente, además de ser un servicio que no resulta barato para quienes tienen que viajar diariamente", manifestó al respecto. Por su parte, Colella cuestionó las gestiones promocionadas desde el Ejecutivo para mejorar el servicio: "La realidad es que, hasta el momento, todas las gestiones han fracasado y el servicio sigue siendo el mismo y no hay ninguna empresa que se presente como alternativa". En este sentido, agregó que le solicitaron a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte "la inspección del servicio brindado por la empresa y que evalúe la factibilidad de otorgar un nuevo servicio de transporte que realice el mismo recorrido a la ciudad de Buenos Aires". "Otro proyecto aprobado que resulta fundamental y es una deuda pendiente del Ejecutivo fue el pedido del cumplimiento de la Ordenanza que crea y regula el boleto estudiantil universitario y terciario gratuito para el servicio de transporte público, el cual fue promulgado el 14 de junio del 2016 y hasta la actualidad no fue puesto en marcha", señalaron los ediles. "Entendemos que es importante que se cumpla con dicha ordenanza, que tiene como objetivo igualar el acceso de todos a la educación superior. Es muy grave que después de un año de la sanción de dicha Ordenanza, aún no se esté implementando", finalizaron.

