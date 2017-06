El boxeador campanense enfrentará a Marcelo Farías durante esta velada que se realizará este viernes en la ciudad de Junín. En la previa visitó al Presidente del HCD, Sergio Roses, quien destacó el rol "integrador" del boxeo.

El púgil campanense Jorge Valdez se está preparando para su próxima presentación profesional, que será frente a Marcelo Farías en el marco del festival "KO a las Drogas" que se realizará este viernes en la ciudad de Junín y que lo tendrá disputando la pelea de fondo.

Valdez entrena desde los 13 años, tiene 72 peleas amateur y ahora va por su sexto combate como profesional, el cual se desarrollará en el club Mariano Moreno de Junín.

En la previa a esa presentación, Valdez visitó ayer al Presidente del Concejo Deliberante de Campana, Sergio Roses, quien lo felicitó por su incipiente carrera profesional, al tiempo que destacó la importancia de seguir trabajando para el crecimiento y desarrollo del boxeo en Campana.

"Además de beneficiar la salud, esta actividad funciona como un integrador social de los jóvenes, quienes adquieren valores como el esfuerzo, la constancia y la humildad", expresó Roses.

En ese contexto, hizo referencia a las clases de boxeo que la Secretaría de Desarrollo Social sumó este año a la Escuela Municipal de Deportes, y resaltó la gran recepción que tuvo en los chicos del barrio La Josefa y alrededores.

"Al igual que el intendente Sebastián Abella, estoy convencido que una de las formas más efectivas de alejar a los niños y jóvenes de las adicciones y la violencia, es brindando oportunidades de deporte y recreación que, además, fomentan la convivencia en familia y contribuyen a reconstruir el tejido social", finalizó el Presidente del HCD.

KO A LAS DROGAS. En la previa al combate profesional entre Farías y Valdez, este viernes se realizarán lAs siguientes peleas amateurs con mayoría de púgiles pertenecientes a la propia ciudad de Junín: Marcos Morán vs. Nicolás González (Zárate); Jonathan Durán vs. Carlos Olguín; Tito Abdalah vs. Marcos Lucero (Zárate); Ariel Vergini vs. Julián Bocardo; Cristian Morales vs rival a designar; Walter Blaiottta vs. Daniel Seitún; y Javier Dingianni vs. Angel Pesce