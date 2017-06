La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/jun/2017 Rugby:

El Tricolor cayó 36-23 ante el elenco que marcha en la segunda posición del campeonato de la Segunda División de la URBA. Por la octava fecha de la Segunda División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió 36-23 en su visita a Areco Rugby. De esta manera, el Tricolor sumó su séptima derrota en ocho presentaciones y no puede salir de los últimos lugares de la tabla, dado que con 7 puntos comparte el 12º lugar junto a Tigre RC, apenas por encima de San José, que todavía no ha podido ganar esta temporada. En San Antonio de Areco, donde ya en el entretiempo caía 24-11, Ciudad de Campana sumó puntos gracias a los tries de Nicolás Fernández (2) y Facundo Cerdá y por intermedio del pie de Juan Calvi, quien anotó dos penales y una conversión. La formación del CCC frente a Areco Rugby fue la siguiente: Leonardo Vega, Nicolás Fernández, Lucas Fernández; Alan González, Leandro Francica; Gabriel Pujol, Federico Sffredo y Andrés Moreno; Facundo Cerdá, Juan Calvi; Pablo Mazza, Carlos Díaz, Cristian Giles, Francisco Calvi; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron Laureano Salas, Nicolás Zacarías, Ramiro La Paz, Juan José González, Alexis Vélez y Bautista Peralta. Ahora, por la próxima fecha, Ciudad de Campana estará recibiendo en su cancha de Chiclana y Luis Costa este sábado a Mercedes Rugby Club por la novena jornada de este campeonato de Segunda División. RESULTADOS FECHA 8: Tigre RC 33 - Atlético y Progreso 34; Varela Jr 50 - San José 10; El Retiro 26 - Los Cedros 21; Argentino 35 - San Marcos 12; Atlético San Andrés 57 - Tiro Federal de San Pedro 29; Mercedes RC 17 - Las Cañas 27; y Areco Rugby 36 - Ciudad de Campana 3. POSICIONES: 1) San Andrés, 37 puntos; 2) Areco Rugby, 30 puntos; 3) Varela Jr, 25 puntos; 4) Las Cañas y El Retiro, 24 puntos; 6) Argentino y Los Cedros, 23 puntos; 8) Atlético y Progreso, 22 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 19 puntos; 10) Mercedes RC, 13 puntos; 11) San Marcos, 9 puntos; 12) Ciudad de Campana y Tigre RC, 7 puntos; 14) San José, 2 puntos. PRÓXIMA FECHA: Las Cañas vs San Andrés; Tiro Federal (SP) vs Argentino; San Marcos vs El Retiro; Los Cedros vs Varela Jr; San José vs Tigre RC; Atlético y Progreso vs Areco Rugby; Ciudad de Campana vs Mercedes RC.

