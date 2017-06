La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 Voley:

Ciudad superó en sets corridos a Tortuguitas







El equipo dirigido por Miguel Mudir sumó una nueva victoria en la División de Honor. El sábado visita al líder UAI. Por la 11ª fecha de la División de Honor, Ciudad de Campana superó en sets corridos y sin mayores inconvenientes a Tortuguitas en un partido disputado el martes por la noche en el gimnasio de Chiclana 209. De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Mudir cosechó su segundo triunfo consecutivo, luego de la gran victoria 3-2 obtenida como visitante sobre Ciudad de Buenos Aires en la fecha anterior. Y así se recuperó de las dos caídas en fila que sufrió en las jornadas 8 y 9 ante la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y Boca Juniors. Entonces, ante Tortuguitas, con parciales de 25-17, 25-7 y 25-19, el elenco Tricolor logró su octavo triunfo en once presentaciones, suma 23 puntos y se mantiene en quinta posición, en el lote de equipos que pelea en el segundo pelotón de la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Más arriba manda la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con 30 unidades, mientras que Boca Juniors y Ciudad de Buenos Aires son sus escoltas con 28 y 27 puntos, respectivamente. Sin embargo, el CCC tendrá una buena oportunidad de recortar diferencia con la cima del campeonato este sábado 10, cuando visite al líder UAI desde las 20.30 horas. RESULTADOS FECHA 11: Bella Vista 1-3 Vélez Sarsfield; San Lorenzo 0-3 Ciudad de Buenos Aires; Ciudad de Campana 3-0 Tortuguitas; Club Italiano 3-2 Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM); Deportivo Morón 0-3 UAI; River Plate 1-3 Boca Juniors; Universitario (LP) 0-3 Club de Amigos. Anoche, al cierre de esta edición jugaba: Municipalidad de Lomas de Zamora vs Náutico Hacoaj. POSICIONES: 1) UAI, 30 puntos; 2) Boca Juniors, 28 puntos; 3) Ciudad de Buenos Aires, 27 puntos; 4) Club de Amigos, 24 puntos; 5) Ciudad de Campana y Universidad Nacional de La Matanza, 23 puntos; 7) Vélez Sarsfield, 19 puntos; 8) Municipalidad de Lomas de Zamora, 18 puntos (-1 PJ); 9) Club Italiano y River Plate, 14 puntos; 11) Náutico Hacoaj, 12 puntos; 12) Bella Vista y Universitario (LP), 8 puntos; 14) San Lorenzo, 7 puntos; 15) Tortuguitas, 6 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos. FECHA 12. Este sábado jugarán: Boca Juniors vs Club Italiano; Bella Vista vs Universitario (LP); Club de Amigos vs Municipalidad de Lomas de Zamora; Ciudad de Buenos Aires vs River Plate; Náutico Hacoaj vs Deportivo Morón; Tortuguitas vs San Lorenzo; UAI vs Ciudad de Campana; y Vélez Sarsfield vs UNLaM.

El Tricolor se impuso 25-17, 25-7 y 25-19 por la fecha 11 de la División de Honor.





EN ONCE PRESENTACIONES, EL TRICOLOR ACUMULA OCHO VICTORIAS Y TRES DERROTAS EN ESTE TORNEO.



Voley:

Ciudad superó en sets corridos a Tortuguitas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: