Se conmemoró el Día del Periodista en la ciudad

7 de junio Por Tony Moreira Por la estatura brutal de un 7 de junio decir lo raigal de nuestro pueblo. Advertir que en lo cotidiano país/ hoy somos un seremos de quienes van creciendo,

fuego sin fronteras, en la mujer golpeada, en el político corrupto, en la traición de las ideas. Y somos angustia y claridad de la esperanza música del obrero. Somos todo lo que se dice y desdice. Somos todo lo que se putea y todo lo que se aplaude. Somos llanto y risa. Somos guerra y paz. Somos todo lo que se dice y desdice trastocado por el odio/envidia. Somos quienes amasamos con la sal de la vida la noticia leudada muchas veces con llanto. ¡Somos periodistas! Y en la felicidad de la luz somos un ¡seremos! Sólo por construir la estatura brutal de llevar siempre delante un 7 de junio. Fue con un acto homenaje frente al monolito que recuerda a José Luis Cabezas. "El periodismo, más allá de una profesión, es el cumplimiento de una labor social", expresó Rubén Carneiro. El Intendente Abella acompañó durante el acto a los trabajadores de prensa. Ayer, en el marco del Día del Periodista, se realizó un acto homenaje impulsado por el Círculo de Periodistas de Campana (CIPECA) en el que se homenajeó a los trabajadores de prensa fallecidos. Frente al monolito que recuerdo al reportero gráfico José Luis Cabezas en la Plaza Eduardo Costa, los periodistas locales compartieron el acto junto al intendente Sebastián Abella el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses; la Jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; secretarios, funcionarios y concejales, quienes felicitaron a los periodistas en su día y destacaron "la importante labor que llevan adelante". Por su parte, Mario Valiente, presidente del CIPECA, ofreció un emotivo discurso en el que recordó a los periodistas fallecidos e invitó al jefe comunal a colocar una ofrenda floral en el monolito. En tanto, el Padre Giovanni Guarino bendijo a los periodistas, y recordó unas palabras del Papa Francisco, que "invita en estos tiempos difíciles a comunicar esperanza y confianza". Luego expresó: "Se les confía los ojos a mirar la realidad, divulgar y difundir la verdad. La mejor noticia no es la que se dice primero, sino la que se dice de la mejor manera o forma". Posteriormente, Rubén Carneiro, Presidente de la Asociación de Trabajadores de Medios de Campana, transmitió unas palabras acerca de la labor y las responsabilidades de la profesión: "El periodismo de Campana tiene una faceta importante en la historia de la ciudad desde sus comienzos hasta hoy. Hoy los medios tienen una función social específica y hay que cumplir con esa función que la sociedad nos ha dado. Si estamos en un medio es porque la sociedad nos acepta", señaló. También aconsejó que sean conscientes: "Hay que perfeccionarse e integrarse a las nuevas técnicas, a las nuevas tecnologías que están llegando a nuestro poder, para así de esa manera replicar a la sociedad todos los conocimientos y acciones que se realizan en el ámbito de la ciudad". Finalmente, Carneiro hizo hincapié en los "compañeros que ya no están", como por ejemplo Sergio "Pancho" Miner, fotógrafo de La Auténtica Defensa fallecido el año pasado. "Cada uno de quienes recordamos aquí y ya no está entre nosotros tienen una historia dentro del periodismo de Campana, a través de los medios a los que ellos han podido acceder. Recordar a alguno de ellos es olvidar a algunos otros, que también desde su lugar tienen una historia importante. Recordemos, recapacitemos y trabajemos en función de lo que viene dentro del periodismo. El periodismo, más allá de una profesión, es el cumplimiento de una labor social", cerró. Para culminar el acto, Tony Moreira leyó un poema alusivo (ver aparte) acompañado por la música de "Piru" Zapata.

EL INTENDENTE ABELLA Y EL PRESIDENTE DEL CIPECA, MARIO VALIENTE, DEPOSITARON UNA OFRENDA FLORAL EN EL MONOLITO QUE RECUERDA A CABEZAS.





CONCEJALES Y FUNCIONARIOS ACOMPAÑARON A LOS TRABAJADORES DE PRENSA DE LA CIUDAD.





RUBÉN CARNEIRO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE MEDIOS DE CAMPANA, BRINDÓ UNAS PALABRAS ALUSIVAS A LA FECHA.



