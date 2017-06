La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 Villa Dálmine jugará el domingo en Adrogué, mientras que Puerto Nuevo recibirá el lunes a L. N. Alem







El Violeta, que quiere seguir sumando, visitará a Brown desde las 15.30 horas con arbitraje de Sebastián Ranciglio. En tanto, el Auriazul buscará su pase al Reducido en un partido que puede definir al campeón de la Primera D. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la programación de las diferentes categorías de ascenso y, de esa manera, los dos equipos de nuestra ciudad ya preparan con días y horarios confirmados. Villa Dálmine visitará el domingo a Brown de Adrogué en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que será arbitrado por Sebastián Ranciglio, quien dirigirá por primera vez al Violeta. Ayer, el Tricolor perdió 1-0 con Sarmiento de Junín y quedó eliminado de la Copa Argentina. Sin embargo, por el campeonato del Nacional B llegará a este compromiso en la senda positiva, luego de su victoria 2-1 como visitante sobre Douglas Haig de Pergamino. Por su parte, Puerto Nuevo se prepara para un partido decisivo en todo sentido. Es que el lunes desde las 15.30 horas recibirá la visita de Leandro N. Alem, equipo que en la última fecha perdió el liderazgo de la Primera D, pero que todavía aspira a coronarse campeón en esta última jornada de la divisional. En tanto, el Auriazul intentará conseguir su pase al Reducido por el segundo ascenso. Hoy, por la goleada 7-2 de Claypole sobre Centro Español del pasado martes, el elenco que dirige Carlos Hernández quedó igualado con el Tambero en la 9ª posición (34 puntos cada uno), pero relegado por diferencia de gol (+6 contra -14 del Portuario). Para clasificar al Octogonal, Puerto Nuevo necesita ganar y que Claypole no lo haga; o, en todo caso, empatar y que Claypole pierda y Liniers no gane. Por su parte, para coronarse campeón, Alem (62 puntos) necesita ganarle al Auriazul y esperar que Ituzaingó no supere a Liniers. Su otra opción es forzar un desempate: para ello le alcanza con un empate, siempre que Ituzaingó pierda ante La Topadora de Villegas. Ambos encuentros se jugarán el lunes desde las 15.30, al igual que Claypole vs Victoriano Arenas. En el caso de Puerto Nuevo vs Alem, será arbitrado por Edgardo Kopanchuk. NACIONAL B - FECHA 37 HOY JUEVES - 21.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Chacarita / Facundo Tello VIERNES - 20.30 horas: Santamarina vs Nueva Chicago / Bruno Bocca - 20.45 horas: Juventud Unida (G) vs Los Andes / Guillermo González DOMINGO - 15.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Douglas Haig / Pablo Dóvalo - 15.00 horas: Flandria vs Gimnasia (J) / Pablo Díaz - 15.30 horas: Brown (A) vs Villa Dálmine / Sebastián Ranciglio - 15.30 horas: Almagro vs San Martín (T) / Pablo Giménez - 16.00 horas: Indep. Rivadavia vs Argentinos (TV) / Hernán Mastrángelo - 16.00 horas: Boca Unidos vs Instituto / Gerardo Méndez Cedro LUNES - 19.30 horas: All Boys vs Estudiantes (SL) / (TV) / Gastón Suárez - 21.05 horas: Ferro vs Crucero del Norte / (TV) / Ramiro López PRIMERA D - FECHA 30 SÁBADO - 12.30 horas: Atlas vs Argentino de Rosario / Juan Pablo Battaglia - 15.30 horas: Lamadrid vs Centro Español / Ariel Roldán DOMINGO - 15.30 horas: Muñiz vs Yupanqui / Agustín Knoth LUNES - 15.30 horas: Liniers vs Ituzaingó / Alejandro Ramírez - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs L. N. Alem / Edgardo Kopanchuk - 15.30 horas: Claypole vs Victoriano Arenas / Lucas Brumer MARTES - 15.30 horas: Central Ballester - Deportivo Paraguayo / Diego Molina - 15.30 horas: Juventud Unida vs Lugano / Juan Pablo Loustau

