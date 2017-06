La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 Banco Provincia otorgará 50% de descuentos en supermercados







Según se informó desde la entidad, la promoción se hará efectiva los segundos miércoles de cada mes y tendrá un tope de 1.500 pesos por cliente, independientemente de si utilice la tarjeta de débito o de crédito. No incluye electrodomésticos. El Banco Provincia implementará los segundos miércoles de cada mes un descuento del 50 por ciento en supermercados, con un tope por cliente de 1.500 pesos para las tarjetas de crédito y débito de la entidad. El beneficio, que debutará el próximo miércoles 14, fue decidido por el directorio del Banco Provincia, y se aplicará en una primera etapa en los supermercados Coto, Toledo, Nini, Chango Más y Wall Mart. En principio, el descuento será para productos de supermercados, por lo que no incluye electrodomésticos. Los costos del beneficio -se indicó- "serán repartidos entre el banco y los supermercados". Al respecto, el titular del Banco Provincia, Juan Curuchet, señaló que "los números del Banco son muy buenos, tenemos muy buena rentabilidad y pensamos que podíamos ayudar a la clientela a que se acostumbre a usar los medios electrónicos". El titular del Bapro explicó que "no le ha pedido (a los comercios) más de lo que habitualmente ponen" en las promociones de descuentos de días especiales. "En julio, esperamos ya haber ajustado los sistemas para que el descuento no sea por tarjeta sino por persona, porque la intención de la medida es expandir el uso de las tarjetas, y se supone que quien tiene más de una tarjeta de crédito es alguien que ya está habituado al uso de estos medios de pago", agregó. En ese sentido, Curuchet informó que el banco tiene entregadas cuatro millones de tarjetas de débito de los cuales la mitad corresponde a personas que sólo la usan para retirar efectivo del cajero, y que "la mayoría no se habituó al uso de tarjetas". Por ello, sostuvo que "como el dinero es un motivador de conductas, estamos poniendo la zanahoria adelante para que la gente se acostumbre". Finalmente, indicó que la decisión de la entidad fue "salir con una promoción más importante, que nos acerque a la gente y que tenga otra lógica".

