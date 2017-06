La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 El Justicialismo local busca la unidad, pero sin ”dedo”







El Frente para la Victoria y Vamos Campana" están adentro. El randazzismo local tiene vocación de unidad, pero no dependería exclusivamente de ellos. Repercusiones de "la cumbre" que incluyó a la ex intendente Stella Giroldi. Primero fue un rumor. Luego, una noticia de alto calibre político, confirmada por LAD en las redes sociales, primero; y luego, desarrollada en nuestra edición de ayer: el lunes por la noche, el justicialismo local concretó un importante encuentro de referentes al que también asistió la exIntendente Stella Maris Giroldi. ¿El objetivo? Sellar la unidad. El anfitrión, en el Camping de Petroleros, fue el Presidente del PJ Campana, Pedro Milla. Pero también participaron la concejal Soledad Calle (La Cámpora), Pedro Orquiguil (Vamos Campana), Norberto "Tito" Jendrulek (Agrupación Manuel Cáceres, en línea con el "randazzismo"), Raúl "Ruli" Galarza (Frente de Vecinos por Campana), Andrea García (Plan V), Oscar Echegaray (Movimiento Evita) y Oscar Villareal (Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas). Según trascendidos, la unidad a nivel local sería un hecho e incluiría a los integrantes de "Vamos Campana", partido vecinalista independiente que tiene como referente y mentor al justicialista Pedro Orquiguil y, según algunas versiones, cuenta también con el apoyo de la propia Stella Giroldi. La gran duda estaría en el "randazzismo", que ya lanzó su Mesa Distrital en Campana en un acto realizado en el propio Camping de Petroleros y del que participaron Milla, Jendrulek y Echegaray. Es que se trata de una línea interna que, a nivel nacional y provincial, todavía se inclina por disputar las PASO, mientras sus posibles candidatos a nivel local se manifestaron a favor de una lista de unidad en Campana. Por eso, si un referente del "randazzismo" como "Tito" Jendrulek consigue la luz verde del "Grupo Esmeralda", existe la posibilidad de que si bien se realicen las PASO, se presenten "listas espejo" en el orden local. Difícil, pero... BAÑO DEMOCRÁTICO Lo cierto es que no hubo ningún comunicado oficial donde se detallaran los consensos alcanzados. Pero, según diferentes fuentes consultadas por LAD, el principal fruto de la reunión "cumbre" del lunes por la noche fue el "baño democrático" acordado por los presentes, más allá de la decisión de no ir a internas. En este sentido se supo que la lista de unidad en el PJ local se comenzó a construir el mismo lunes por la noche, dado que empezó una ronda de conversaciones para llegar a acuerdos programáticos que serán alimentados por las inquietudes de todas las agrupaciones que hoy cobija el PJ local y del resto de los actores involucrados. En la misma línea se habría acordado que la lista a presentar en las elecciones legislativas no será conformada, como otrora, alrededor del "dedo" de Stella Giroldi. Pero aquellos que tengan aspiraciones ("Tito" Jendrulek, Andrea García y "Ruli" Galarza, entre otros) deberán expresar las preferencias de los militantes y vecinos más allá de amistades, trayectorias o pergaminos. Léase: el que no mide, no juega. Pero acompaña.

