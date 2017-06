La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 Solicitada:

Confusión

Por Guillermo R. Uccella









Los vecinos de Campana hemos asistido con sorpresa a las declaraciones vertidas el día domingo por un edil del Frente para la Victoria de nuestra ciudad. La declaración del Sr. Luis Chesini, por quien en lo personal guardo el mayor de los respetos, en lo político constituye un desacierto propio de una confusión que vale la pena despejar. Por aplicación constitucional rige la adopción de un sistema de gobierno republicano, representativo y federa, lo cual determina que la sociedad se gobierna por un régimen nacional y provincial, en tanto por derivación del poder de este último deviene un gobierno municipal que no es autónomo sino autárquico. Cada estamento gubernativo en ejercicio del poder propio posee asignada una competencia respecto a determinadas materias; a la Nación aquellas que le fueran delegadas por las provincias, en tanto éstas últimas el remanente de aquellas atribuciones que se hubieron reservado constitucionalmente para sí en la Carta Magna. Esto determina que las provincias no pueden disponer del imperium propio de la Nación y menos aún los municipios, cuya existencia no es originaria sino solo derivada del poder provincial no delegado respecto del territorio en que se hallen situadas. La aclaración precedente es adecuada para explicar la sorpresa y confusión que tal declaración política trae y provoca en nuestra ciudadanía y merece ser despejada a fin de determinar el justo alcance de las facultades municipales en cuanto al punto en reproche. Dejando de lado la cuestión personal legítima a que resulta afecto el Sr. Intendente Municipal en su pasión por las carreras automovilísticas, que no merece reproche, cabe orientarnos de manera precisa en aras de un correcto manejo de la res publicae, o de la cosa pública. El Sr. Intendente Municipal carece de atribución o facultad alguna para disponer sobre la política económica que es de resorte nacional, poder también que es ajeno al Ejecutivo Provincial, ya que como poder que ha sido delegado, sobre él carece de imperium y jurisdicción. Establecido que el municipio carece de facultad e injerencia en el dictado de todo lo referente a la política económica, se advierte la confusión en la declaración del Sr. Concejal por el Frente para la Victoria en su reproche al Sr. Intendente Municipal respecto de su ausencia en tanto pretende que debió abocarse a recibir y atender a los gremios por cuestiones que constitucionalmente le son ajenas, no por indiferencia, sino porque por delegación constitucional le está expresamente vedado. No resulta ajena a la ciudadanía de Campana la difícil situación económica por la cual atraviesa nuestra sociedad y entiendo que a todos como al Sr. Intendente Municipal ello nos resulta materia de especial preocupación. Sin embargo, esta difícil situación respecto de la merma de la actividad industrial, de empleo y de la situación del comercio no resulta una cuestión que reconoce su disminución y falta de crecimiento en el actual período gubernativo, ya que ello viene y deviene de una situación heredada de la administración gubernativa anterior, y cuyo origen de declinación es una causa constante proyectada hasta la fecha desde 1945. Durante el período 2002/2015 pese a que al país ingresaron un billón cien mil millones de dólares (U$S 1.100.000.000) extras que ningún otro gobierno anterior había recibido, sin que ello fuera mérito del gobierno anterior ya que solo resulta atribuible a la bonanza mundial que provocó la enorme elevación de los precios internacionales de nuestros productor primarios, y aún con dichos ingresos extraordinarios el Frente para la Victoria marginó al 30% de la población en la edad laboral, porcentual de población que jamás tuvo empleo formal. Si ello no fuera así, no podrán explicar cómo debieron subsidiar a tantos desocupados, 30% de la población en situación de pobreza, hecho del cual sorprendentemente se ufanan como un logro en tanto que deberían avergonzarse ya que semejante porcentual de desocupados pobres en la abundancia de tal prosperidad solo se nos exhibe como un rotundo fracaso. La declinación del empleo habrá de llevar un largo reordenamiento económico e institucional al país, y mientras ello se cimenta para volver a crear empleos de calidad y mejor remunerados deberemos asumir que el Frente para la Victoria nos ha conducido a la pobreza, y solo con tiempo, aplicación de ingenio, esfuerzo y trabajo responsable podremos regresar a la senda del crecimiento a fin de experimentar una elevación en nuestro nivel de vida. Por muy entusiasta que resulte la petición del Frente para la Victoria al Sr. Intendente Municipal para que actúe en pos de solucionar el problema del empleo local, ello le es ajeno como fuera señalado ya que no posee dicha facultad para tal obrar, y en tanto el Frente para la Victoria deberá respetar las atribuciones reservadas en esta materia por la Constitución al Ejecutivo Nacional, ya que la ciudadanía argentina delegó el ejercicio de dicha política durante las elecciones del año 2015 en la persona del Ingeniero Mauricio Macri, por lo que el confuso reproche formulado al Sr. Intendente Municipal carece de todo sustento institucional como para que este último pueda modificarlo. Si el Frente para la Victoria, responsable de la actual lastimosa situación de desempleo desea revertir su caída, necesariamente deberá revisar y modificar sus postulados de política económica aplicadas durante su largo gobierno, ya que si no lo hace como oposición, como hipotético futuro gobierno obrará para que las fatídicas consecuencias de su destrucción aumenten el desempleo y otra vez el pueblo argentino volverá a soportar los efectos de una política que no conduce al bienestar general. Guillermo R. Uccella DNI 12.797.032

