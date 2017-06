La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 16° Aniversario:

El Grupo Esperanza, un lugar para ser Feliz









Generalmente, mi función en este espacio, es la de escribir acerca de los eventos que ocurren en el GRUPO ESPERANZA… Intentando plasmar con palabras, lo que se vivencia en cada una de las actividades que realizamos. Pero hoy, decidí escribir desde otro lugar… Dejo a un lado mi voluntariado, y pongo en estas líneas lo que siento como hermana de Marcos, uno de los tantos jóvenes que asisten a la asociación. Marcos tiene Síndrome de Down. Tiene 31 años. Nació aquí en Campana… Y pertenece a una generación diametralmente opuesta a la que estamos acostumbrados a ver hoy. Una sociedad hermética… Llena de prejuicios… De tabúes… Donde por aquel entonces, tener un hijo con discapacidad, se igualaba al Vía Crucis de Jesús… Portar una cruz, hasta la muerte. Tuvo suerte. Tuvo una mamá rebelde. Que aún sin recibir el apoyo que hubiese deseado, tuvo la valentía de salir a la calle con ese chico "distinto", de rasgos "mongoles", con dificultades para decir su nombre, pero no para percibir la mirada lasciva del otro. Recibió estimulación temprana… Fue a uno de los primeros jardines "inclusivos" de la región… Y se escolarizó hasta sus 12 años en un colegio "especial" (no, no había niños X-MEN…solo con discapacidad…pero en fin…). Ya entrando en la adolescencia, mi hermano… Quien adoraba bailar, hacer deportes… Estar con gente de su edad… Comenzó a no encontrar su espacio… No había muchas ofertas recreativas en la ciudad… Los clubes de la zona, no tenían profesores capacitados para ofrecer actividades para jóvenes especiales (excepto las colonias de verano e invierno)… Por elección, y luego de haberlo decidido en familia, consideramos que talleres protegidos no era lo que Marcos estaba necesitando… Pasaba el tiempo… Y notábamos que Marcos estaba perdiendo sus mejores años… No para estimularlo cognitivamente…Porque demás está decir que continuaba asistiendo a terapias de estimulación semanalmente… Marcos estaba perdiendo sus mejores años para hacer amigos… Tener "amigovias" … Bailar… Disfrutar… Ser feliz más allá de mamá, papá… Y como todo en nuestra vida, sucede por algo… Decidimos un día acercarnos a un Grupo al que varias veces había sido invitado por amigos de mi mamá… Pero siempre, creyendo que era más de lo mismo, desistíamos de llevarlo. Ahora… Desde ese día… Aquel en que Marquitos entró a esta nueva familia, la del GRUPO ESPERANZA… Volvió a sonreir… De aquella manera que deseábamos, volviera a hacerlo… De esa manera que cualquier padre anhela ver a su hijo… FELIZ!!!!!!!!! No me pregunten qué pases mágicos hacen mis compañeras… Pero les puedo garantizar que lo que hacen… Lo hacen muy bien! No he visto en estos años, un joven que no salga de aquella Casa con una sonrisa en su rostro y anhelando volver al día siguiente. Allí, en ese espacio donde confluyen la esperanza, la alegría, la ilusión, el trabajo duro e incesante… Allí mi hermano se reencontró… Y sonrió otra vez… Y nosotros como familia encontramos un espacio de apoyo y estimulación… Que en esta etapa de nuestra vida… No es un detalle menor Gracias Marita, Norma, Carla, Elda, Estela, Adriana, Cristina, María, Cori, Sandra, San, Colo, Quito, Esteban, Pichu, Silvana, Stellita, Caro, Claudia, Blanqui, Ester, Tere, Sara, Georgi, Maxi, Isabel… Por dedicar parte de su tiempo, oficio, profesión… A cada uno de nuestros jóvenes… GRACIAS!!!! Porque a veces siento que no comprenden la magnitud de lo que ofrecen… GRACIAS en nombre de mi familia… Y de todas las otras familias que son parte de este maravilloso grupo… Siempre lo digo… EL GRUPO ESPERANZA TRANSFORMA… Animáte a entrar… FELIZ ANIVERSARIO!!!!!!!! Por muchos más!!!!!!!!!!!! Milagros Balossino… La hermana de Marcos

16° Aniversario:

El Grupo Esperanza, un lugar para ser Feliz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: