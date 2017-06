La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 Advierten que la inflación mensual no debería superar el 0,9%





De esa manera se lograría cumplir la meta fijada por el Banco Central para este año. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no debería superar el 0,9 por ciento mensual en lo que resta del año para cumplir con la pauta de inflación prevista por el Banco Central para 2017, según advirtió un informe privado. La entidad monetaria fijó como meta inflacionaria para el año en curso una variación interanual no mayor al 17%, recordó en su último reporte el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. Para los especialistas del CENE, la economía argentina, de todos modos, en la actualidad "recorre el ya transitado rumbo de la indexación, con salarios, jubilaciones, préstamos, plazos fijos, bonos, alquileres y deuda privada que se ajustan según la inflación pasada, lo que tiende a convertirla en futura, perpetuándola". "Como en el primer cuatrimestre, el aumento de precios al consumidor acumulado fue del 9,1%, para no superar el techo de la banda (prevista por el Banco Central, del 12% al 17%), la inflación acumulada hasta fin de año no debería exceder el 7,2%", detalló el informe. Al respecto, el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la UB, Víctor Beker, explicó que "ello implicaría una abrupta reducción en la inflación mensual, que promedia el 2,2% en lo que va del año.

