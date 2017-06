La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno







En comunicación que llevo con distintos colegas, colaboradores y guías de pesca esta semana en los últimos cinco días el pique se ha estado dando de diversas formas según los distintos ámbitos de pesca, por ejemplo en comunicación con el amigo Cristian Banchero de Carmelo Uruguay me comenta que: Hola Luis María, por suerte acá el nivel del agua está estable no varía por el agua que viene de arriba. El pique sigue muy bien mucho pejerrey por Martin García lográndose jornadas hasta más de 100 pejerreyes dependiendo del pescador. También de apoco mejoro el pique por la zona de Carmelo, en cuanto al tamaño cada 10 medianos sale uno grande, se están dando tanto de flote como de fondo. El amigo, guía y colaborador Carlos Tortul desde Reconquista Santa fe me dice Hola queridos amigos y seguidores de Semanario Del Pescador, les escribo para contarles sobre cómo se encuentra la pesca en Reconquista provincia de Santa Fe. Tenemos que decir que la pesca de dorados mejora día a día, con capturas muy interesante con respecto a la cantidad y calidad de los ejemplares que promedian muy buenos kilajes que van de los 7,00 kg a los 15,00kg, también los surubíes siguen saliendo pero no tan frecuentes cómo semanas anteriores, aun que cabe decir que algunos ejemplares son de muy buen porte, de hecho se han podido sacar algunos que superaron los 20,00 kg, la variada sigue siendo algo que nos tiene acostumbrados a sacar gran cantidad de especies menores. Bueno queridos amigos les dejo un fuerte abrazo y será hasta la semana próxima, Los contactos con nuestros amigos Cristian Banchero y Carlos Tortul los encontras en nuestros piques semanales en nuestra página, en lo que respecta a la zona del Paraná Guazú y Paraná Bravo tenemos que decir que el pejerrey está presente con excelentes portes con un promedio de 20 a 40 piezas por embarcación y en cuanto a los muelles la pesca está muy entretenida con respecto a esta especies pero muy variable según los días, entremezclándose ya con piques y capturas de dientudos y sardinas, en la variada lo mejor pasa por muy buenas capturas de bagres y pati, en lo que respecta al Paraná de las Palmas el pejerrey ya dijo presente con muy buenos ejemplares en las zonas tradicionales como la Vuelta Campana conocidas comúnmente como la panza de la burra desde el kilometro 95,800 al 94,300, el juncal largo aguas debajo de Tagsa desde el kilometro 93 al 90,400 y la Vuelta del Este desde el kilometro 100 al 103,500 aguas arriba sobre la margen izquierda zonas de juncales. En nuestro programa televisivo esta semana les mostramos una excelente pesca de pejerreyes con sudestada el Paraná Guazú, al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanatv.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO.

Nicolas Bruno con uno de los excelentes pejerreyes del Guazú.





Temporada de muy buenos portes de pejerreyes por el Guazú.



