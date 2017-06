La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/jun/2017 Fútbol Infantil AFA:

En Campana, Villa Dálmine superó a Deportivo Armenio en las tres categorías







Por su parte, Puerto Nuevo no pudo sumar ante All Boys en Floresta. Por la segunda fecha de la Zona 12 del Torneo de Fútbol Infantil que organiza la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Villa Dálmine recibió la visita de Deportivo Armenio, al que superó en las tres categorías. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: -Categoría 2004: Villa Dálmine 4 (Bruno Peralta -2-, Lucas Giuliani y Agustín Nerone) - Deportivo Armenio 0. -Categoría 2005: Villa Dálmine 1 (Valentín Cardozo) - Deportivo Armenio 0. -Categoría 2006: Villa Dálmine 2 (Santiago Roldán -2-) - Deportivo Armenio 0. PUERTO NUEVO. En tanto, las categorías infantiles de Puerto Nuevo se presentaron ante All Boys por la segunda fecha de la Zona 1 del mismo certamen. Sin embargo, lo hicieron con resultados opuestos, dado que no pudieron sumar ante los equipos que presentó el club de Floresta. Los resultados fueron los siguientes: -Categoría 2004: All Boys 2 - Puerto Nuevo 0. -Categoría 2005: All Boys 6 - Puerto Nuevo 0. -Categoría 2006: All Boys 7 - Puerto Nuevo 0. PRÓXIMA FECHA. Por la próxima fecha de este Torneo de Infantiles que organiza la AFA, Villa Dálmine estará enfrentando como visitante a Luján, mientras que Puerto Nuevo estará recibiendo a Defensores Unidos de Zárate.

Torneo AFA | Por la 2° Fecha, Villa Dálmine enfrentó a Deportivo Armenio. Foto: Twitter @villadalmineOK

