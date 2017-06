Más de 100 autos de 6 cilindros invadirán nuestra ciudad

La exposición es organizada por Encuentro Multimarca Campana y será el domingo en el club Puerto Nuevo. Podés retirar entradas gratis en nuestras oficinas.

Sólo para entendidos: más de 100 Torinos, Fords, Chevrolets y Dodges, todos "enfierrados" y en perfecto estado de conservación podrán admirarse este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Club Puerto Nuevo.

Además, está comprometida la participación de al menos una Ferrari, una isla exclusiva para la especialidad Tuning y otra para Jeeps Willys de la Segunda Guerra Mundial.

Se trata del Primer Encuentro Multimarca que organizan los campanenses Julio Alday y Walter González, quienes comprometieron la presencia de los integrantes de renombrados clubes de autos especiales, tales como Torinos Unidos de la Argentina, Simplemente 6 Cilindros, Alma Chivera Zona Norte, Dodge Argentino, Del Ovalo, y Falcon de La Plata, entre otros.

"Estamos –dice González- muy conformes con la convocatoria lograda. Estos clubes no se movilizan si no se les garantiza las condiciones adecuadas. Su presencia, y el plus que significa el acompañamiento de La Auténtica Defensa en su 40 Aniversario, es el mejor aval de que va a ser un encuentro memorable".

Según explicaron los organizadores, este tipo de encuentros en realidad son pensados como todo un programa familiar. Por esta razón, al mediodía habrá sendas parrillas a todo vapor ofreciendo el clásico choripán, además de varios "Food Trucks" con diferentes especialidades gastronómcias. Los más chicos podrán divertirse en una "plaza blanda" con todo tipo de juegos inflables y un toro mecánico. El cierre será al caer la tarde, con el grupo local "Para Exótica".





