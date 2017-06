La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 09/jun/2017 Detienen a dos individuos con marihuana, cocaína y más de 1.800 microdosis de LSD









IMAGEN CON HISTORIA Una de las planchetas de LSD secuestrada en nuestra ciudad presenta el tradicional dibujo de esta droga. Lleva el número 1943 y el dibujo de una bici porque en ese año, el Dr Albert Hofmann (químico suizo) probó por primera vez esta sustancia y luego decidió viajar desde su laboratorio hasta su casa en bicicleta (acompañado por su asistente) para resguardarse y experimentar los efectos.

La Policía los interceptó en la zona de Arenales y Bertolini. En poder de uno de ellos se halló cocaína y LSD. Dentro del auto, la marihuana. Dos hombres, de 36 y 40 años, fueron detenidos el miércoles por la noche en la zona de Arenales y Bertolini luego que se les hallara en su poder marihuana, cocaína y una importante cantidad de dosis de LSD (conocido químicamente como ácido lisérgico). Según trascendió, personal policial se acercó a identificarlos cuando se encontraban en un automóvil. Sin embargos, dada la proximidad del patrullero, los individuos pusieron el vehículo en marcha e intentaron maniobras evasivas que no tuvieron éxito dado que fueron interceptados rápidamente. En la requisa realizada por los efectivos, al conductor del auto se le hallaron en uno de los bolsillos tres envoltorios con cocaína, al tiempo que también se le secuestraron dos planchetas troqueladas de LSD y, además, otro envoltorio con 16 fracciones de la misma sustancia. A su vez, dentro del automóvil se encontró un frasco de vidrio que en su interior tenía más de 20 cogollos de marihuana. Dado el hallazgo, ambas personas resultaron aprehendidas y fueron trasladadas a la Comisaría Campana, donde se realizaron las pruebas de reactivos correspondientes comprobándose las características de lo secuestrado (Dietilamina de Ácido Lisérgico en el caso del LSD). Por ello quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de tenencia de estupefacientes en una causa radicada en la UFI especializada a cargo de Dr Iván Cei. EL LSD El LSD se comercializa en troqueles que tienen la capacidad de absorberse. Cada lámina o plancha, depende de su tamaño, está compuesta por varias dosis cuyo valor varía de acuerdo. Por lo general van camufladas en láminas con motivos infantiles o estampillas. En este caso en particular, se secuestró una plancheta troquelada en 25 fracciones que, a su vez, poseían 36 microdosis cada una. En tanto, también se incautó otra plancheta con 85 fracciones de 4 microdosis cada una. Y finalmente, en un envoltorio transparente también se encontraron otras 16 fracciones de diferentes tamaños, conteniendo 36 microdosis cada una. O sea: 126 dosis de LSD que, a su vez, contendrían 1.816 microdosis. Los efectos del LSD sobre el sistema nervioso central son variables y fundamentalmente dependen de la cantidad consumida, el entorno en el que se use la droga, la pureza de ésta, la personalidad del individuo y su estado de ánimo, entre otros factores que están determinados por la particularidad de cada organismo. Entre sus síntomas físicos se han descrito: dilatación de las pupilas, aumento de la temperatura corporal, de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial e insomnio. Sus efectos más significativos son psicológicos y se conocen con el nombre de "viaje".

PARTE DE LAS 126 DOSIS SECUESTRADAS, LAS CUALES CONTINÍAN UN TOTAL DE 1816 MICRODOSIS.

