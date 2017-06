La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 09/jun/2017 Vamos Campana definirá mañana su posición de cara a las Elecciones Legislativas









ENCUESTAS EN CAMPANA En las últimas horas, vecinos de nuestra ciudad recibieron llamados telefónicos de parte de consultoras que están llevando adelante encuestas políticas con tintes locales. Porque más allá de que las preguntas también abarcan el ámbito nacional y provincial, hay un marcado hincapié en cuestiones propias de Campana, desde la gestión hasta opinión sobre referentes políticos campanenses. Así se consulta por la imagen de figuras como Stella Maris Giroldi, Carlos Cazador, Mariela Schvartz, Raúl Galarza, Andrea García, Elisa Abella (hermana del Intendente), Hernán Casanova (sí: entre los referentes políticos apareció el nombre del reconocido artista de nuestra ciudad), Juan Ghione, Sergio Roses, Oscar Trujillo, Sebastián Abella y Romina Buzzini, según el orden en el cual son mencionados en el cuestionario. Sin embargo, a la hora de nombrar posibles candidatos a concejal en las próximas elecciones legislativas, las opciones se reducen a Cazador, Giroldi, Roses, Cantlon, Ghione y Galarza (nuevamente según el orden mencionado). Su mesa de conducción política decidirá si presentará candidatos propios o si se integra a una lista de unidad con el PJ-FpV. En declaraciones radiales, Pedro Orquiguil no descartó posibilidades, aunque se mostró distante de un acuerdo con otras fuerzas. El espacio ciudadano Vamos Campana tendrá mañana sábado una reunión clave para decidir su futuro de cara a las próximas Elecciones Legislativas. Será cuando la mesa de conducción política de esta nueva fuerza local se reúna para definir si presentará candidatos propios o si se integra a una lista de unidad con el Partido Justicialista-Frente para la Victoria. Esto fue anunciado ayer por uno de sus referentes, Pedro Orquiguil. Y es que los plazos para las Primarias de agosto se acortan, dado que el próximo miércoles 14 de junio es la fecha límite para la presentación de alianzas y adhesiones a frentes. Entonces, si Vamos Campana se integrará justamente a algún frente deberá ser confirmado en esa fecha. La posibilidad de que Vamos Campana se integre al PJ-FpV cobró fuerza después de la "cumbre" peronista que se dio el último lunes en el Camping de Petroleros entre diferentes referentes justicia-listas, Orquiguil incluido. De esa reunión también participó la exIntendente Stella Maris Giroldi, quien "acompaña al espacio", según confirmó el propio Orquiguil en una entrevista con este medio en mayo pasado. Sin embargo, las declaraciones brindadas ayer por Orquiguil a FM Radio City lo mostraron distante a un acuerdo de unidad por el PJ-FpV, porque si bien señaló como positivo el "intercambio de opiniones sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos progra-máticos para consolidar una posible unidad", marcó reparos al asegurar que "es muy difícil trabajar en tan poco tiempo un proyecto de unidad". "Pero no podíamos dejar de ir", agregó respecto a la convocatoria. En esa línea, Orquiguil manifestó que la búsqueda de la unidad surgió "demasiado tarde", muy cerca de la fecha de cierre para la presentación de alianzas y definición de listas. "Máxime cuando ya tenés candidatos lanzados públicamente. Entonces, así es muy difícil llegar a acuerdos", remarcó y mencionó a Norberto "Tito" Jendrulek, Andrea García y Raúl "Ruli" Galarza como figuras ya lanzadas. "Yo fui uno de los creadores de este espacio que propugnaba, desde la diversidad ideológica, un recambio generacional. Entonces me parece que dejar de lado ese camino que venimos transitando hace un año y medio no serviría para nada", afirmó luego, antes de ratificar lo que le había señalado a este medio respecto a la creación de Vamos Campana: "No fue pergeñado para participar de la interna del PJ-FpV", expresó. Igualmente, Orquiguil no cerró ninguna puerta y señaló que luego del sábado continuarán trabajando desde Vamos Campana: "Tomaremos una definición y trabajaremos sobre la base de la unidad o seguiremos trabajando localmente como lo venimos haciendo", concluyó. REFERENTES. La mesa de conducción política de Vamos Campana está conformada por: Alejo Sarna por Nuevo Encuentro; Ariel Mosqueira por el Movimiento Alfonsinista Nacional; Pedro Orquiguil por el peronismo; Maximiliano Saucedo por el Frente Grande; Carla Navazzotti por los Jóvenes Pero-nistas Campanenses; Carlos Rodríguez en representación de los sectores "Independientes" ; y la Presidenta del Espacio Ciudadano, María Dalpra.



Vamos Campana definirá mañana su posición de cara a las Elecciones Legislativas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: