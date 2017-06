Este fin de semana se realiza la Colecta Anual de Cáritas

"Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido". Con esta máxima del Papa Francisco, Cáritas invita a todo el pueblo argentino a expresar su solidaridad a través de un gesto concreto que ayude a transformar efectivamente la vida de muchísimas personas.

Este fin de semana la Diócesis de Zárate-Campana llevará adelante, junto a todas las diócesis del país, una nueva Colecta Anual de Cáritas. El total de lo recaudado en la Colecta 2016 fue $67.391.349, lo que representó un incremento del 29,25% respecto del año anterior. Ese dinero se destinó al sostenimiento de programas de ayuda inmediata y de promoción humana que Cáritas desarrolla y sostiene durante todo el año.

Estos programas están relacionados con micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, capacitación laboral, planes de inclusión educativa, formación en ciudadanía, centros comunitarios de atención integral, abordaje pastoral y comunitario de las adicciones, jardines maternales, entre otros. También asume tareas en prevención y atención de emergencias climáticas y trabajo con personas en situación de calle, junto a otras acciones de tipo asistencial, conforme a necesidades y lugares específicos.

ORGULLO Y FELICIDAD

Detrás de cada colecta se esconden historias de vida de comunidades que, con su trabajo y perseverancia, se esfuerzan cotidianamente por superar las dificultades. Entre tantos testimonios, nos encontramos con Lucía Van Müllen quien, gracias a su compromiso y al apoyo de Cáritas, recibió la capacitación en albañilería y está construyendo la casa para sus tres hijos. "Cuando ingresé a la obra fue como un sueño. Cáritas es nuestra ayuda y nos fortalece para seguir, siempre nos dicen ‘ustedes pueden’. Es el mayor tesoro que les puedo dar a mis hijos. Un día me llamaron de la escuela a una reunión de padres y escuché a mi nena decir ‘yo quiero ser como mi mamá, quiero levantar casas como mi mamá’. No lo puedo creer, que mi hija me diga ´mamá, quiero ser como vos´. Ella, cuando le preguntan sobre la mamá dice: ´Mi mamá está haciendo mi casa, está haciendo nuestra casita´. Es un orgullo, una felicidad", dijo Lucía.

Testimonios similares se pueden encontrar en la página web de Cáritas.

CÓMO COLABORAR

Para la recepción de donaciones en efectivo se repartirán sobres y se desplegarán alcancías o urnas en parroquias, capillas, centros misionales y colegios confesionales de todo el país y, además, en lugares públicos como plazas, avenidas, supermercados o paseos de diferentes localidades y ciudades de nuestra patria. Otros medios son llamando desde todo el país al 0810-222-74827 al costo de una llamada local; Ingresando al sitio www.caritas.org.ar; o depositando en cheque o efectivo a nombre de Cáritas Argentina en la cuenta corriente del Banco Nación 38632/92 (sucursal 0085 Plaza de Mayo) CBU 01105995-20000038632921 – CUIT: 30-51731290-4



