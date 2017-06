El miércoles pasado el ex Secretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, el polémico Guillermo Moreno, estuvo en Capilla del Señor participando del acto de apertura de la sede del Centro Político y Cultural "Evita", además de una Unidad Básica de la agrupación local "La Nestor Kirchner" que funcionarán en el mismo local. Moreno estuvo rodeado del cariño y el afecto de un importante grupo de militantes kirchneristas, y en sus palabras el dirigente se refirió al rol de la mujer en la política y en la vida, y destacó el desafío que toca a todos los militantes del campo nacional y popular en función de trabajar para lograr el triunfo en las elecciones de octubre, "para sacar a esta argentina a un nuevo futuro". Pero no todo fue afecto en la vista de Moreno a Capilla. Es que la sociedad Rural local utilizó sus relaciones y emitió un comunicado que fue publicado en el diario La Nación de la ciudad de Buenos Aires, donde repudia la visita del ex funcionario. "Nuestra zona es eminentemente productiva agrícola-ganadera, por lo tanto no dejamos de recordar las desastrosas consecuencias de su lamentable, impresentable e improvisada gestión que impactaron negativamente tanto en la producción como en los consumidores", señaló la entidad ruralista. Sin dejar de reiterar la visceral aversión que la entidad y sus representados profesan por Moreno y el sector ideológico del que proviene, la Sociedad Rural destacó en su comunicado que "Moreno es parte del pasado".

Guillermo Moreno inauguró un local político en Capilla del Señor

