Cuatro atletas del Club Ciudad de Campana participaron de la Copa Nacional de Atletismo de la categoría Sub 18 que se disputó en la ciudad de Mendoza y donde se destacó Alison Olinik, con un 5º puesto en Salto con Garrocha. Además, Olinik fue 7ª en Salto en Alto y 9ª en los 100 metros con vallas. Por su parte, Valentín Solís finalizó en la 10ª posición en los 110 metros con vallas; Sebastián Gómez fue 11º en los 400m con vallas; y Sofía García compitió en los 100 y 200 metros llanos, sin poder alcanzar las finales.

