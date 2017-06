La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 09/jun/2017 Básquet:

Esta noche juegan Ciudad de Campana y el Campana Boat Club por el Oficial de la ABZC







El Tricolor recibirá a Presidente Derqui desde las 21.30 horas, mientras que el CBC visitará a Unión de Del Viso. En la continuidad del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), esta noche verán acción los dos equipos de nuestra ciudad. Por la Zona 1 del Nivel A, Ciudad de Campana expondrá su invicto ante Presidente Derqui en el comienzo de la segunda rueda. El partido iniciará a las 21.30 horas en el gimnasia de Chiclana 209 y será el primer enfrentamiento entre ambos luego que Esteban Sánchez dejara la conducción técnica del CCC para continuar su carrera como entrenador de Presidente Derqui. Es que el encuentro de la primera rueda fue postergado a pedido del reciente campeón de Torneo Provincial y tiene fecha de reprogramación para el próximo miércoles 14 a las 21.30 horas. De esa manera, la organización avanza en la recuperación de la gran cantidad de encuentros postergados. En esa línea, el miércoles, Defensores Unidos superó 100 a 82 a Sportivo Pilar con 24 puntos de Francisco Rasio (en el perdedor, la figura fue el campanense Marcos Jelavich, autor de 35 puntos). Así, las posiciones de esta Zona 1 son: 1) Ciudad de Campana (3-0), 6 puntos; 2) Sportivo Pilar y Defensores Unidos (2-2), 6 puntos; 4) Presidente Derqui (2-1), 4 puntos; 5) Atlético Baradero (0-4), 4 puntos. Este fin de semana, además del CCC vs Presidente Derqui, también jugarán Atlético Baradero vs Sportivo Pilar (sábado 20 horas). En tanto, en la Zona A2, Sportivo Escobar disputó anoche su segundo encuentro del certamen y le ganó 86 a 79 a Central Buenos Aires con 16 puntos del campanense Rubén Runke. Entonces, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Pilar (3-0), 6 puntos; 2) Independiente de Zárate (2-1), 5 puntos; 3) Central Buenos Aires (0-4), 4 puntos; 4) Sportivo Escobar (1-1), 3 puntos. NIVEL B Por la séptima fecha de la Zona 1, el Campana Boat Club visitará esta noche, desde las 21.30 horas, a Unión de Del Viso. El equipo que dirige Gustavo Godoy es líder con cinco triunfos y apenas una derrota, mientras que los de Del Viso sólo ganaron dos de sus seis compromisos. Esta fecha de la Zona B1 se completa con el partido que jugarán esta noche el invicto Deportivo Arenal vs Independiente (Escobar) y con el duelo que sostendrán mañana Náutico San Pedro vs Tempestad de San Antonio de Areco. Las posiciones de la Zona B1 son: 1) Campana Boat Club (5-1), 11 puntos; 2) Deportivo Arenal (5-0), 10 puntos; 3) Náutico San Pedro (4-1), 9 puntos; 4) Unión de Del Viso (2-4), 8 puntos; 5) Independiente de Escobar (1-5), 7 puntos; 6) Tempestad (0-6), 6 puntos. En tanto, por la Zona B2, jugarán: Náutico Zárate vs Peñarol (Pilar); Ingeniero Raver vs Honor y Patria de Capilla del Señor (hoy 21.30); y Belgrano vs Sportivo Escobar "B" (domingo 20.30). En esta Zona B2, las posiciones son: ) Sportivo Escobar "B" (6-0), 12 puntos; 2) Náutico Zárate (4-2), 10 puntos; 3) Ingeniero Raver (3-3), 9 puntos; 4) Belgrano (2-4), 8 puntos; 5) Honor y Patria (2-3), 7 puntos; 6) Peñarol de Pilar (0-5)-5), 5 puntos.



Básquet:

Esta noche juegan Ciudad de Campana y el Campana Boat Club por el Oficial de la ABZC

