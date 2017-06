La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 09/jun/2017 Liga U19: Ciudad cayó ante Belgrano (SN)







En el inicio de los playoffs perdió 80-77 en el primer juego de la serie. El pasado fin de semana comenzaron los playoffs de la Liga Provincial Sub 19 y Ciudad de Campana recibió a Belgrano de San Nicolás en un juego que se le escapó en los instantes finales, luego de lograr dar vuelta una historia que había comenzado muy cuesta arriba para los chicos del Tricolor. Es que en el primer cuarto, la visita se adelantó 29-14. De allí en adelante, el CCC fue recortando la diferencia, emparejó el tablero y en el último cuarto logró tomar una ventaja de siete puntos (73-66). Sin embargo, Belgrano reaccionó con sus mejores armas (Víctor Fernández y Agustín Trachitti) y también gracias a un triple de Ulises Galván para quedarse con la victoria por 80 a 77. El goleador del encuentro fue Víctor Fernández, autor de 32 puntos, mientras que en Ciudad de Campana se destacaron Santiago Fernández (28) y Tomás Irisarri (22). Ahora la serie se mudara a San Nicolás, donde este sábado se jugará el segundo partido. El CCC está obligado a ganar para forzar un tercer y decisivo encuentro, que en caso de ser necesario se jugaría el domingo. TORNEO ABZC. El pasado sábado, las Divisiones Formativas del CCC se midieron con Independiente de Zárate por una nueva fecha del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). En Sub 13 perdió 64-33; en Sub 15 ganó 69-38; en Sub 17 cayó 94-49; y en Sub 19 se impuso 60-47.



