El plantel Violeta continúa con su preparación para enfrentar el domingo a Brown. Ayer, los jugadores que no vienen siendo titulares se midieron en un amistoso con Independiente de Chivilcoy. El plantel de Villa Dálmine continúa avanzando en su preparación camino a su próximo compromiso contra Brown de Adrogué, que se jugará este domingo desde las 15.30 horas con arbitraje de Sebastián Ranciglio por la fecha 37 del campeonato del Nacional B (jornada que comenzó anoche con la victoria 2-0 de Chacarita sobre Central Córdoba en Santiago del Estero). Y tras su victoria 2-0 sobre Atlético Paraná, luego de haber cosechado siete puntos en las últimas cuatro fechas, el Violeta ganó en tranquilidad, consiguió mayor aire en los Promedios y así llega a este encuentro sin esa presión que muchas veces complejiza la semana de entrenamientos. De hecho, de no mediar sorpresas de último momento, el entrenador Felipe De la Riva podría repetir la misma alineación titular utilizada frente a Atlético Paraná, una situación que no había podido en partidos anteriores por el cúmulo de suspensiones y lesiones que sufrió el plantel en sus primeras presentaciones al frente del equipo. Ayer, el plantel volvió a trabajar en el estadio de Mitre y Puccini, luego de haberlo hecho el miércoles en las instalaciones del Hotel Sofitel. Y fue una jornada particular de entrenamiento, dado que los jugadores que habitualmente no vienen siendo titulares disputaron un amistoso frente a Independiente de Chivilcoy, conjunto que dirige Alberto Salvaggio, ex arquero del Violeta en la década de 1980. Así, De la Riva le dio rodaje a jugadores como Luciano Recalde, Jorge Demaio, Lucas Favalli y Leonardo Carboni, entre otros que no vienen teniendo muchos minutos de juego en el campeonato del Nacional B. La formación que dispuso el entrenador, que siguió el juego desde la platea, fue con Francisco Mastrángelo; Federico Acosta, Gaspar Lezcano, Luciano Recalde, Jorge Demaio; Franco Otta, Diego Núñez, Claudio López; Lucas Favalli; Alex Stábile y Leonardo Carboni. Luego ingresaron Leonardo Cisnero, Julián Cardallino, Juan Manuel Mazzocchi y Brian Visser. El plantel volverá a entrenar hoy y realizará mañana su última práctica antes de quedar concentrado de cara al domingo.

