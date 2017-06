Más de 400 egresados del Instituto 15 recibieron su diploma en un emotivo Acto de Colación

En total se repartieron 419 diplomas de 13 diferentes carreras.

El acto de colación, que reunió alrededor de 1.200 personas, tuvo lugar anoche en el Club Ciudad de Campana. Entre los presentes estuvieron el Director Provincial de Educación Superior, Leandro Goroyesky, y el Intendente Sebastián Abella. "Llega el momento de despedirse, de decir adiós al Instituto. Llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar e ir hacia adelante, pero eso sí: sin olvidar el pasado. Alguien alguna vez dijo que no sabremos a dónde ir, si no recordamos de dónde venimos. Y nosotros venimos del 15". Con estas sentidas palabras, cerraba su discurso Alan Emmanuel Ledesma, de la carrera de Profesorado en Psicopedagogía, quien habló en nombre de los 419 egresados 2017 del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15 Profesora Berta Luisa Marquehosse. La colación tuvo lugar anoche en el club Ciudad de Campana, y reunió a cerca de 1.200 personas entre egresados, familiares, autoridades e invitados especiales. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Directora del Instituto 15, María Isabel Fernández, quien en un emotivo discurso recordó los 50 años de la institución, y en ese sentido señaló: "No somos una masa uniforme, pero tampoco amorfa: en las diferencias es en donde nos encontramos y crecemos como institución todos los días". Entre las presencias destacadas, se encontraba el Intendente Sebastián Abella, y el Director Provincial de Educación Superior, Leandro Goroyesky, quien al dirigirse a los presentes se mostró conmovido y se refirió al significado de un acto de colación: "La vida es un camino con pérdidas y fracasos, pero también con logros y metas alcanzadas. Hoy aquí podemos estar orgullosos de estar ante la presencia de más de 400 alumnos que han logrado alcanzar la suya". Los 419 egresados son mayormente de Campana y Zárate, pero gran parte del alumnado del 15 viaja desde otras ciudades de la región, tales como Escobar, Baradero o San Pedro, entre otras. Anoche recibieron su diploma estudiantes del Profesorado de Historia, Geografía, Educación Inicial, Economía y Matemática; de las Tecnicaturas de Comunicación Social, Administración Pública, Gestión Cultural, Bibliotecología, y Psicopedagogía; además de los postítulos en Educación Pedagógica en nivel Medio y Superior.

