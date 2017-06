Fue el segundo de una serie de cuatro encuentros organizados por Tenaris con el objetivo de repensar la enseñanza de matemática en escuelas primarias y secundarias. Docentes de matemática de nivel de primario y secundario de toda la región participaron del taller "Piedra, Papel y Probabilidades", organizado por Tenaris en las instalaciones de la Escuela Técnica Roberto Rocca. La propuesta consistió en la práctica de un juego para encarar de forma más didáctica la enseñanza de probabilidades en el aula, tema muchas veces relegado en el programa educativo de las escuelas. "Se trata de una actividad introductoria, pensada para la clase inaugural. Nos dividimos en grupos de cinco docentes: primero nos pusimos en el rol de los alumnos y después hicimos el análisis didáctico de la propuesta", explicó Laura Pezzatti, integrante del grupo MATEDULAD a cargo de la capacitación. Finalizado el taller, algunos asistentes compartieron sus impresiones. "Me parece una propuesta muy productiva porque en ocasiones probabilidades queda para el final de la materia y no tenemos mucho tiempo para tratarla", comentó Andrea Ventriggi, de Colegio Padre Aníbal Di Francia y Escuela Normal de Campana. Por su parte, Jorge Pérez (Escuela Media Nº7) ponderó el grado de "aplicabilidad del taller. A veces es difícil trasladar al aula lo que uno ve en un curso, pero creo que no será así en este caso", afirmó. Luis Grieco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris, señaló que habrá dos talleres más de matemática en los próximos meses. "El compromiso de Tenaris con la educación, y particularmente con la educación técnica, está en el ADN de la compañía. Fortalecemos a las escuelas de la zona no solo con donaciones en infraestructura, sino también contribuyendo a las estrategias y habilidades pedagógicas", aseguró.

EL TALLER SE REALIZÓ EN LA ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA.



Docentes participaron del taller ”Piedra, Papel y Probabilidades”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: