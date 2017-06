José Abel Perdomo

En estos días se conoció el informe de Unicef "La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina", que analiza la población de entre 0 y 17 años y da cuenta de que casi la mitad (el 47,7%) de los chicos viven en la pobreza en nuestro país y quienes más la sufren son los adolescentes, quienes tienen una mamá al frente del hogar, padres desocupados o que apenas pudieron ir algunos años al colegio. Esto significa que en la Argentina de hoy algo más de 5 millones de niños y adolescentes son pobres y de ellos 1,3 millones, el 10,8% de la población menor de 18 años, crece en la pobreza extrema y que por lo tanto no alcanzan a cubrir una canasta básica de alimentos. Entrevistado por la agencia oficial Télam, Jorge Paz, del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Universidad Nacional de Salta que participó en el estudio afirmó que "la infancia es mucho más vulnerable a la pobreza. Es que mientras la pobreza afecta al 29,7% de la población, salta 18 puntos cuando se mide cómo afecta a los chicos." En el grupo de adolescentes que tienen entre 13 y 17 años, el índice de chicos pobres sube hasta 51%, mientras que en los hogares en que los padres están desocupados se dispara hasta el 84,8%. El estudio fue realizado en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del cuarto trimestre de 2016. De allí surge también que las ayudas que las familias reciben del Estado (en general la Asignación Universal por Hijo, AUH) reduce 30,8% la pobreza extrema pero en menor medida la pobreza general, que sólo desciende 5,6%. Estas cifras demuestran la vital importancia de estos subsidios que tanto enfurecen a las clases más acomodadas que no están dispuestas a acudir en ayuda a los más necesitados, salvo con aquellos bienes que les sobra, su propio derrame individual. Para evitar suspicacias, recordemos que UNICEF fue fundada por las Naciones Unidas en 1946 y en nuestro país, entre otras muchas cosas, organiza conjuntamente con canal 13 una colecta anual denominada "Un sol para los chicos". Una vez más vemos como las ondas de amor y paz del gobierno chocan contra una realidad cada día más angustiante que los grupos mediáticos más concentrados absolutamente alineados con el gobierno macrista se empeñan en ocultar. Al aumentar la pobreza nos alejamos cada día más de la prometida "pobreza cero". En esta semana en que se festejó en la argentina el día del periodista (El Día Internacional del Periodista se conmemora el 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943.), cabe recordarles a muchos aquella frase que alguna vez escribió el prócer del periodismo vernáculo Rodolfo Walsh: "No dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos".

