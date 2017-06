Cristina Blotta PARA QUE SIRVE LA ACELGA - Da energía. - Los enfermos de riñones deben consumirla poco a causa del sodio que contiene. - Muy buena en casos de estreñimiento. - Ideal para las enfermedades urinarias. - Ayuda a orinar. - En el caso agudo del hígado, conviene tomar el caldo de acelgas hervidas, calmará las dolencias de este órgano. - Las hojas tiernas de acelgas puestas sobre las heridas en forma de cataplasma, las cura. - Su caldo sirve como calmante del intestino grueso, desinfectante y laxante. - Suavizan, y mantienen el vientre libre. Propiedades curativas y recetas Es una planta herbácea bianual, cultivada como anual. Esto quiere decir que puede vivir 2 años y producir hojas para consumo, pero se la usa anual, por la característica de la planta en su primer año. El segundo florece y da semillas, también da hojas pero de otra calidad Algunas variedades de acelga exhiben pencas anchas y carnosas; en cambio, las raíces pivotantes de las acelgas no se hinchan y presentan cierta dureza que no las hace apropiadas para el consumo. Las acelgas acompañan bien los hervidos de patata, arroz y trigo sarraceno, y sus pencas pueden prepararse rebozadas o en salsa blancal. Existen muchísimas variedades de acelga: de penca ancha, blanda, roja, finas y estrechas; de hojas verde oscuro, verde claro, rizada. Es una planta que se asilvestra con facilidad, siendo frecuente hallarla en huertas abandonadas, en los lindes de los caminos y en las cunetas; estas acelgas silvestres son algo más duras y exigen mayor tiempo de cocción, pero también son más sabrosas y nutritivas. Cocinarlas ¿Cómo? Las acelgas se suelen tomar hervidas con papas o rehogadas con unos ajitos, para comerla lo más natural posible. Pero, si la tomáramos cruda, estaríamos recibiendo el total de su aporte vitamínico. Cruda se usa en la primera etapa, que las hojas son tiernas Hay muchos platos y recetas de acelgas desde hervidos, en guisos con legumbres y con papas. Los huevos y las sardinas son dos buenos acompañantes de este alimento. También entre otros muchos platos está el arroz con acelga Mi abuela nos heredó una receta de arroz con manteca, acelga hervida y picada finita, cebolla rehogada, huevo batido (a ojo según la cantidad de material que tenga), condimentos a gusto y queso fresco y al final unas anchoas, si los comensales son gustosos aceitunas negras, un golpe de horno y se puede comer frio o caliente, solo o acompañado. La acelga es un producto de consumo popular, de módico precio y muy interesante por su versatilidad en la cocina: en ensalada, en sopa, rehogada con ajos, con bechamel, rebozada, rellena, como guarnición de carnes o pescados, de postre... La manera más habitual de comerla es hervida, sola o con zanahoria y patata y aliñada con aceite o rehogada. Cocinada en olla exprés o al vapor garantiza que se aprovechen más vitaminas y minerales. Y si se opta por hervirla, es aconsejable consumir el caldo de cocción o utilizarlo en otras preparaciones culinarias (salvo que se deba cuidar el aporte de potasio y ácido oxálico). Las hojas verdes y finas se cuecen antes, necesitan la mitad del tiempo de cocción que las pencas; por lo que se aconseja cocinarlas en dos partes, y así se evita que las hojas queden demasiado cocidas y blandas. Las hojas tiernas se pueden tomar crudas en ensalada. Si son ya viejas, es mejor consumirlas sin los tallos y nervios, ya que aportan un sabor amargo. Si la nervadura de las hojas está muy engrosada se utiliza sólo la penca. ¿Cuándo debe ir a la peluquería doña Beta Vulgaris? Se puede empezar a cortar las hojas más grandes y las de afuera a partir de los treinta días desde el trasplante, o cuando su tamaño sea el idóneo para el consumo a que se desee destinar. Aunque en ciertos momentos no deseemos consumir acelgas -o tengamos demasiadas - conviene cortar regularmente las hojas periféricas para que rebroten las nuevas con mayor vigor; sobre todo, es recomendable cortar cualquier hoja que empiece a amarillear -las podemos dejar de acolchado en el mismo lugar-. Como la acelga suele florecer al segundo año de cultivo, podemos prolongar la cosecha escalonada de hojas de cien a doscientos días -según climas- y cortar la planta entera al final de su ciclo a la llegada de los fríos intensos.



El Jardín que se Come:

Acelga (Parte 3)

Por Cristina Blotta

