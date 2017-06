Cazuela de Quinoa y Amaranto Ingredientes: - 1 Morrón rojo - 2 Cebollas - 1 Choclo desgranado - 1/4 Kilo de champiñones - 1 Diente de ajo - 1 penca chica de apio - 200grs. de quinoa - 100grs de amaranto - 1 Tomate pelado - 1/2 zanahoria cortada en cubos hicos - 1 Ramita de perejil - 1 Taza de queso parmesano rallado - Sal - Aceite de oliva /girasol/maíz - Pimienta blanca - 1 Ramillete de cebollín fresco - 1/2 Vaso de agua En 1996, la quinoa fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos con gran futuro para la humanidad, debido a sus beneficios, diversos usos y, sobre todo, por considerarse una gran fuente para paliar los problemas de desnutrición. Además, es apta para celíacos. Hay que animarse y probar. Te garantizo que no te vas a arrepentir. La quinoa puede consumirse tanto en preparaciones saladas como dulces y tiene la característica especial de que puede consumirse como un cereal, por ello, también es denominada pseudocereal. Este es el motivo por el que encontremos la mayor parte de sus calorías en forma de hidratos de carbono complejos. Además contiene cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos y grasas insaturadas. Posee un alto nivel de proteínas, puede contener hasta un 23%. Está compuesta por: minerales (calcio, hierro, magnesio), vitaminas (C, E, B1, B2 y niacina) y fósforo. Es rica en aminoácidos, que influyen en el desarrollo cerebral. Su contenido en grasa es rico en Omega 6. Es una importante fuente de fibra soluble e insoluble. Tiene un índice glucémico muy bajo. Es apta para celiacos por que no contiene gluten. Controla los niveles de colesterol. Es antioxidante, y también especial para deportistas: contiene minerales, hidratos complejos y proteínas, lo que hace de ella un alimento muy valioso como fuente de energía. Preparación: Lavar y trozar chico todas las verduras. Picar chiquito las hojas solamente de la rama de perejil. Lavar la quinua y colocarla al fuego con cuatro partes de agua y una cucharadita de sal fina, colar el excedente de agua. Lavar y cocinar con agua el amaranto alrededor de 10minutos y colar. Colocar al fuego una cacerola con dos cucharadas de aceite y rehogar en ella las cebollas, los ajos, el apio, el tomate y un puñado de cebollín. Agregar el morrón picado, la zanahoria, el agua agregar la cucharada de perejil picado y salpimentar. Atención: la quinoa está cocida cuando revienta el grano. lo mismo que el amaranto. Apagar el fuego dejar unos segundos y colar Unir las verduras con la quinua y el amaranto. Colocar los champiñones cortados en tiras y bien lavados, el queso parmesano rallado, mezclar y servir las cazuelas salpicadas de cebollín fresco picado. La quinoa debe ser lavada muchas veces hasta que el agua salga transparente ya que contiene un elemento que no debe consumirse. Esta cazuela es ideal para personas celiacas. Se le puede agregar a gusto ají molido y papas cortadas en cubitos y cocidas. ¿Y de poste? Gelatina con trozos de fruta.



La cocina de la abuela Berta:

Una cazuela diferente y saludable

