La propuesta cultural culmina con la presentación de la Orquesta Municipal José C. Paz. Será un espectáculo de entrada libre y gratuita que se realizará en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri. El último concierto de "Otoño clásico en tu ciudad" se realizará este domingo a las 18 en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri. Con entrada libre y gratuita, la Orquesta Municipal de José C. Paz -bajo la dirección de María Clara Parodi- pondrá "punto final" a la sexta edición del ya tradicional ciclo musical de nuestra ciudad. Integrada por 40 músicos que interpretan los más diversos instrumentos, esta agrupación con apenas 6 años de existencia viene desarrollando una actividad cada vez más intensa a nivel nacional y también en el ámbito internacional. En Campana presentará parte de su repertorio académico, con obras de Mozart, Sibelius o Moncayo, entre otros populares artistas. El público podrá disfrutar de una orquesta en vivo, para poner broche de oro al "Otoño Clásico". De esta manera, concluirá un exitoso ciclo musical que contó con el auspicio conjunto del Municipio, el Club Ciudad de Campana, la Asociación Dante Alighieri y la coordinación del profesor Claudio Volpi.

La Orquesta Municipal de José C. Paz protagonizará la última jornada.



Mañana finaliza el ciclo ”Otoño clásico en tu ciudad”

