Desde hace unos días las areas de acción social de los municipios se están congestionando de gente consultando por la falta de pago de las pensiones no contributivas que otorga el ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El beneficio ha sido abruptamente interrumpido, sumiendo en la congoja y la desesperación a miles de beneficiarios. Las pensiones no contributivas son cobradas por ex combatientes de Malvinas, madres de 7 hijos, adultos mayores o personas con discapacidad, que en la mayoría de los casos no están en condiciones de procurarse otro ingreso. Según los datos disponibles, hay casi 1,5 millón de personas que cobran este beneficio en todo el país, aunque no está claro aun cuantos de ellos no percibieron el beneficio este mes. En Exaltación de la Cruz existe un area específica que se ocupa del tema, la oficina de Pensiones Graciables, que se encarga de tramitar el beneficio y ayudar a las personas a reunir la documentación necesaria. Ante la interrupción del pago de las pensiones la oficina hizo saber, además de aclarar que no tiene injerencia en la suspensión, que realizará las gestiones necesarias ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para solicitar la rehabilitación. Según viene trascendiendo en los medios hace meses, el gobierno del presidente Macri considera que gran parte del déficit público se debe a las pensiones no contributivas y los beneficios previsionales, y puso en la mira el beneficio. Lo que no se esperaba es que directamente se dejara de pagar de forma tan abrupta. Las pensiones suspendidas abarcan principalmente a personas con incapacidades laborales, pensiones por vejez o madres con más de 7 hijos y al perder el beneficio de la pensión, dejan de tener acceso a la cobertura de salud. En general se trata de personas con serios problemas de salud como diabetes, enfermedades respiratorias o niños con enfermedades crónicas que necesitan esta cobertura para poder atenderse.



Regionales:

El gobierno nacional suspendió el pago de pensiones no contributivas

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: