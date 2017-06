El area de Salud del municipio de Exaltación de la Cruz emitió una serie de recomendaciones a los vecinos ante la llegada de la gripe A, que este año está comenzando a aparecer antes de los esperado y merece la mayor atención para evitar complicaciones. En sentido, ante la aparición de síntomas de gripe se recomienda no dejarse estar y concurrir de inmediato al médico. Se debe prestar atención a los estados de malestar general, fiebre mayor a 38 º C, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular. En los niños pueden presentarse también problemas para respirar, vómitos o diarrea, e irritabilidad o somnolencia. Sobre todo deben estar alerta las personas que integran los grupos de riesgo, como los adultos mayores de 65 años, las embarazadas, los niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive; y las personas de entre 2 y 64 años, inclusive, con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras. La enfermedad se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y al tocar superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Para prevenir la enfermedad se recomienda, además de darse la vacuna antigripal, lavarse las manos muy seguido, cubrirse la boca al estornudar o toser y evitar compartir utensilios. En caso de haberse contagiado, y para no propagar aun mas la enfermedad, se recomienda quedarse en casa y, en la medida de lo posible no ir al trabajo, a la escuela ni a lugares muy concurridos. Se debe descansar y tomar muchos líquidos. Es muy importante cubrise la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, y tirar los pañuelos usados en un sitio adecuado. Para evitar complicaciones en la enfermedad es importante visitar al médico. Ante cualquier duda, concurrir al Hospital San José o al centro de Salud más cercano.



Aconsejan estar alerta frente al contagio de gripe A

