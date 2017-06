El piloto de nuestra ciudad fue 2º en 2016. La competencia vuelve a tener un cambio de compuesto de neumáticos obligatorio. "Es un carrera interesante y en lo personal necesito un buen resultado", señaló el campanense. El Súper TC2000 comenzará hoy con la actividad oficial de la quinta fecha de su calendario 2017. La cita es en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, un escenario que al campanense Matías Milla (Toyota Gazzo Racing) le trae buenos recuerdos: fue segundo el año pasado, gracias a una gran estrategia que le permitió una remontada increíble a partir de la obligatoriedad de realizar un cambio de compuesto de neumáticos. "Recuerdo que en la carrera del año pasado no pude clasificar bien con el compuesto de neumáticos blandos. Después de ese contratiempo, de manera personal dejé el puesto 14 de la grilla y largué último para poder ingresar a boxes en la primera vuelta. Arriesgué el ciento por ciento", recordó Milla en una entrevista con el sitio Carburando. "Este año voy de la misma manera. Hay veces que los buenos resultados dependen de buenas decisiones en el momento oportuno. Es probable que tome algún camino diferente a la estrategia que elija la mayoría", agregó el piloto de nuestra ciudad que volverá a estar al mando de un Toyota Corolla. La obligatoriedad de un cambio de compuesto de neumáticos le parece atractivo a Matías: "Es una carrera muy interesante que solo la tiene el Súper TC 2000. Eso la convierte en una competencia atractiva para el público y es un desafío muy interesante para los equipos y para el piloto que tiene que ponerse bien de acuerdo con su Ingeniero con respecto a la elección del compuesto y como establecer un programa de trabajo buscando el mejor resultado". Y ya pensando en el fin de semana, Milla señaló: "Vuelvo a Termas por un resultado parecido o similar (al del año pasado). En lo personal necesito un buen resultado este año. Lamentablemente no hemos tenido el arranque de temporada que quisimos. No estar rápido en clasificación nos limita a estar largando desde atrás. Con el equipo apuntamos a mucho más. Voy a Termas a cerrar un buen fin de semana y volver mejor posicionado en el campeonato". La actividad en pista arrancará hoy a la mañana con entrenamientos, y luego, a la tarde, desde las 15 hasta la 15.45 horas será la clasificación para la carrera que está pautada para las 16.30, a 9 vueltas o un máximo de 25 minutos. Mañana domingo, en el circuito número 1 del autódromo de Termas de Río Hondo (4.804 de extensión), la final comenzará a las 12.05, a 28 vueltas o un máximo de 60 minutos.

Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla buscará repetir lo logrado el año pasado en Termas de Río Hondo

