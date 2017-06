Tras las primeras ocho jornadas, La Chancleta de Neymar se mantiene con puntaje ideal en la Zona A, mientras que en la Zona B lideran Transportes Espartaco y Carpintería Metálica Curti.

El pasado sábado se jugó la 8ª fecha de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana que hoy continuará su cronograma con la disputa de la novena jornada.

La primera fase del campeonato tiene a los 30 equipos divididos en dos grupos. En la Zona A, el líder es La Chancleta de Neymar, que se mantiene con puntaje ideal, con ocho victorias en ocho presentaciones. La última, correspondiente a esta octava jornada fue frente al equipo de La Auténtica Defensa por 4-0.

En tanto, en la Zona B, son dos los punteros: Transportes Espartaco y Carpintería Metálica Curti, que suman 17 unidades cada uno.

Los resultados y goleadores de la 8ª fecha fueron los siguientes:

ZONA A

*Super Mc Cottas/JCO 3 - Interacero S.A. 2. Goles: Agustín Carreras, Paulo Espíndola y Martín Garrido (SMC); Matías Gatti (2) (ISA).

*Cabañas Yerua/Carnicería Belén 2 - Paliza Táctica 2. Goles: Leonardo Lapalma y Matías Riva (CYCB); Sandro Cerasa y Valentín Di Doménica (PAL) .

*La Chancleta de Neymar 4 - La Autentica Defensa 0. Goles: Leonel Suárez, Agustín Germano, Sebastián Allogio y Franco Pittari (LCN).

*El Muro FC 1 - Branca FC 2. Goles: Damián Romero (ELM); Alexis Pablo e Ian Albornoz (BFC).

*Panadería Fénix/Distrihuev 1 - CYL/El Buen Sabor 0. Gol: Nicolás Cossali (PFD).

*Hierros Campana 5 - Carnicería El Apo 0. Goles: Enzo Montani (2); Rodrigo Cepernic, Julián Rodríguez y Stefano Donattini (HIE).

*Plegadoras Migueles 1 - Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Daniel Batalla (PLE); Esteban González y Marcos Silva (LMW)

ZONA B

*Mirtha La Pantera 2 - Paso a Paso/Cerveza La Reserva 3. Goles: Jonathan Pittari y Facundo Puca (MLP); Fernanco Cecco, Augusto Puzzo y Mauricio Romero (PAP).

*Amigos de Ronaldo 3 - Cervecero 3. Goles: Blas Martín, Santiago Medici y Bruno Santini (ADR); Gustavo Benítez (2) y Nicasio Bello (CER).

*La Era Repuestos 1 – "La 20" 6. Goles: Andrés Arismendi (LER); Nicolás Bravo (2), Federico Laugas, Franco Calveyra, Lorenzo Bravo y Matías Flores (La20).

*Amarula FC 5 - Pago al Toque 3. Goles: Matías Irigoyen (3), Roberto Jendrulek y Luciano Osorio (AFC); Mauro Marchan, Lucas Hereñu y Luciano Nicolino (PAT).

*Carpintería Metálica Curti 4 - Transportes Espartaco 4. Goles: Javier Monteiro Rodríguez (2), Matías Rojas y Francisco Albornoz (CMC); Luciano Gambini, Diego Litardo, Juan Pablo Moreira y Juan Cruz Varela (TRA).

*Esturión 0 - Académicos/Ameghino Servicios 4. Goles: Joaquín Lima (2) e Ignacio Gavazzi (2) (AAS).

*Tarantula FC 1 - Italianisimas FCA 3. Goles: Mateo Lacana (TFC); Hernán Ramos (2) y Carlos Barrichi (ITA).

INTERZONAL: Humilde Team 8 - Inmatel 4. Goles: Juan Ignacio Díaz (4), Franco Toloza, Brian Montero, Agustín Francica y Javier González (HUT); Javier Pons, Mauro Llanos, Carlos Luján y Lucas Boni (INM).

POSICIONES

Zona A: 1) La Chancleta de Neymar, 24 puntos; 2) Branca FC, 17 puntos; 3) Lavadero Mr Wash, 16 puntos; 4) Panaderia Fénix, 15 puntos; 5) Interacero y Humilde Team, 14 puntos; 7) Súper MCCottas, 12 puntos; 8) CyL, 11 puntos; 9) Hierros Campana y Plegadoras Migueles, 10 puntos; 11) Cabañas Yerua, 8 puntos; 12) La Auténtica Defensa, 7 puntos; 13) El Muro FC, 5 puntos; 14) Carnicería El Apo, 4 puntos; 15) Paliza Táctica, 2 puntos.

Zona B: 1) Transportes Espartaco y Carpintería Metálica Curti, 17 puntos; 3) Académicos y Tarántula, 16 puntos; 5) Amarula FC, 15 puntos; 6) Mirtha La Panter e Italianísimas FCA, 13 puntos; 8) Paso a Paso, 12 puntos; 9) Pago al Toque, 11 puntos; 10) Amigos de Ronaldo, 10 puntos; 11) La 20, 9 puntos; 12) Esturión y La Era Repuestos, 7 puntos; 14) Inmatel, 6 puntos; 15) Cervecero, 4 puntos.

GOLEADORES

1) Ian Albornoz (BFC), 13 goles; 2) Juan Pablo Moreira (TRA), 12 goles; 3) Matías Irigoyen (AFC), 10 goles; 4) Franco Luccheti (CMC), Matías Marchan (PAT) y Alex Curto (LCN), 9 goles; 7) Agustín Carreras (SMC) y Agustín Germano (LCN), 8 goles.

NOVENA FECHA

Zona A: Lavadero Mr. Wash vs. Hierros Campana (14.00), Interacero S.A. vs. Panadería Fénix (15.10), Super Mc Cottas/JCO vs. Paliza Táctica (15.10), Branca FC vs. Cabañas Yerua (16.20), Humilde Team vs. El Muro FC (17.30), La Autentica Defensa vs. Plegadoras Migueles (18.40), CyL/El Buen Sabor vs. La Chancleta de Neymar (19.50).

Zona B: Cervecero vs. Tarantula FC (14.00), Transportes Espartaco vs. Mirtha La Pantera (15.10), Amarula FC vs. Académicos/Ameghino Servicios (16.20), Pago al Toque vs. Amigos de Ronaldo (17.30), Carp. Metálica Curti vs. Inmatel (18.40), Paso a Paso vs. La Era Repuestos (19.50), Esturión vs. La 20 (19.50).

Interzonal: Italianisimas FCA vs. Carnicería El Apo (17.30).