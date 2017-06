El ex entrenador de Villa Dálmine, Sergio Rondina, renunció ayer como DT de Nueva Chicago luego que su equipo igualara 0-0 como visitante frente a Santamarina de Tandil. "Huevo" señaló que la decisión estaba tomada más allá del resultado del encuentro. "Uno tira para un lado, pero algunos buscan otros intereses y eso le hace muy mal a Chicago", afirmó tras comunicar la noticia. Aunque marcha cuarto en el campeonato con 55 puntos, el Torito de Mataderos no atraviesa un buen momento y ha perdido terreno en la lucha por la segunda posición (Guillermo Brown tiene 61 y un partido menos). En el otro encuentro disputado anoche, Los Andes venció 1-0 como visitante a Juventud Unida de Gualeguaychú. Así, el Milrayitas vuelve a tomar aire en los promedios, mientras el elenco entrerriano sigue a milésimas de caer en la zona de descenso. Antes, el viernes, Chacarita superó 2-0 en Santiago del Estero a Central Córdoba, anteúltimo en la tabla de los Promedios. Esta 37ª fecha del Nacional B no tendrá partidos hoy, por lo que recién continuará mañana con seis encuentros y se cerrará el lunes con otros dos.



Fútbol:

Renunció Rondina

Breves deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: