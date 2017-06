FRANCO, FELICITADO POR EL INTENDENTE Hace un tiempo el Intendente Sebastián Abella se reunió en su despacho con el joven campanense, su madre y la profesora Sonia Corio. Se mostró conmovido y orgulloso por esta historia y lo instó a continuar creciendo. Aseguró que "Franco es un orgullo para Campana" y que "ha sido un placer que su historia haya trascendido la ciudad para que muchos puedan aprender a través de su esfuerzo y dedicación".

La historia de Franco Ayala superó los límites de la ciudad y llegó al segmento "Grosos" de Telenoche. Tiene 15 años, se recibió de profesor infantil de Danzas y próximamente será Profesor de Bombo. Y ya le enseña a 50 niños en el barrio Del Pino. Con 15 años recién cumplidos, Franco Ayala tiene un gran futuro con el folklore. Terminó la primaria en la Escuela Nº1 y empezó luego doble-turno en la Escuela Técnica "Luciano Reyes", donde hoy cursa tercer año. Desde los 7 se interesó por el folklore, las danzas folclóricas y el bombo. El año pasado se recibió de profesor Infantil de Danzas del Instituto de Arte Folklórico (I.D.A.F.) y el próximo mes se recibe de Profesor de Bombo. Y en 2018 será Profesor de Danza. Pero no se conforma y quiere seguir perfeccionándose en el IUNA. En una entrevista con La Auténtica Defensa, comentó que le gusta ver en la tele a Malevo y al grupo Los Guaraníes (grupo cordobés). "Me gustan las boleadoras, por ahora no me animé pero me gustaría. Malevo quizás el plan ritmo de bombo no hacen mucho", confiesa. "Del folklore me gusta el ritmo, la vestimenta, la velocidad. Me llama la atención más que otras cosas". Sonia Corio, su profesora desde pequeño, también está en la charla y recuerda sus primeros diálogos con Franco, cuando Ana Rodríguez (mamá) se acercó al Taller Municipal del barrio Lubo: "Siempre me gustó que mis alumnos bailen, que todo lo que aprendan salgan a bailar. Que se muestren, que expresen lo que ellos quieren. A las dos clases le dije que iba a bailar en el Teatro y ellos se emocionaron", recordó. Su profesora, su guía como la destaca Franco, fue quien acercó la historia a Canal 13 con la idea que sea "Abanderado de Argentina". Finalmente fue su participación en el segmento de "Grosos" que conduce Sofía "Jujuy" Jiménez en Telenoche donde se conoció aún más su historia. "Han pasado un montón de tormentas, las seguimos pasando, pero las cosas se dan sin esperarlo. Es un chico que siempre tuvo oído y compromiso por los demás", afirma. Ana Rodríguez, la mamá de Franco, quedó sorprendida por tanto cariño y no escatima en elogios para su hijo mayor: "Es un chico al que le hablas y te entiende, con la edad que tiene te respeta, los valores los tiene. Uno le dice lo bueno y lo malo, lo que le conviene y lo que no. Para mí es un orgullo, una alegría". Franco, con tan corta edad, dicta gratuitamente clases a 50 niños en la Sociedad de Fomento del Barrio del Pino. "Los divido en tres grupos: los que más saben, lo que saben más o menos y los chiquitos. Lo más grandes se manejan ellos. Un día a la semana, miércoles de 18 a 20 horas, y los sábados en la casa de Sonia. Hago como me enseñó Sonia, recibo a todos los chicos con las manos abiertas. Tenemos muchos chicos, vienen hasta de Los Cardales y quizás nos faltan bombos", explica. Si habla del trabajo en sí cuenta que "en un escenario todo es más espectáculo", mientras que "enseñando es más profesión". El joven realizó varias presentaciones: "Con Alejandra Maiola y su orquesta hicimos el Himno Nacional. Y quizás nos costó más que un Carnavalito que en dos días ya lo teníamos. Participó en una escuela en Pilar donde asistieron más de 100 bombos y yo estuve a cargo del grupo". También estuvo en lugares como Baradero, Escobar, Villa Astolfi, Río Luján y en el Teatro Coliseo de Zárates. Grandes logros ha cumplido el año pasado, cuando representó a Campana en el Predio La Rural en Buenos Aires, en una Exposición de Turismo. "Cada provincia reunía su encanto. Buenos Aires tenía uno y Campana fue en representación", explicó. "Se toca lo mismo en la Sociedad de Fomento, en el Coliseo o en la Isla. Ojalá nunca lo pierda. La humildad que tiene. Se sube al escenario y se transforma", opina su madre emocionada y orgullosa. Franco asegura que realizan festivales para recaudar dinero para las telas, para comprar los bombos y/o sombreros. Durante la charla Franco hace énfasis en su trabajo y la dedicación que le pone. Y añora muchas cosas. "Yo ya sé lo básico y lo aprendí por videos o gracias a Sonia. Estar nervioso te juega en contra. No hay que pensar tanto en grande, vayan despacio que todo sale", sintetiza.

Con su bombo, Franco enseña, motiva y contagia a chicos y grandes

