”Vamos Campana” confirmó que llevará candidatos propios en las próximas elecciones

A pesar del acercamiento al PJ-FpV, el Espacio Ciudadano decidió ayer en un plenario no sumarse a ningún frente de unidad. Apuesta a "la renovación dirigencial" y a "la conformación de un proyecto de ciudad". El Espacio Ciudadano "Vamos Campana" confirmó ayer lo que de alguna manera había dejado entrever uno de sus máximos referentes, Pedro Orquiguil, en sus últimas declaraciones públicas: que no se sumarán a un frente de unidad con el Partido Justicialista y que en las próximas Elecciones Legislativas presentará candidatos propios. La decisión fue tomada y anunciada ayer, luego de un plenario realizado en el local de Av. Varela 937 y ante la proximidad de la fecha de cierre para la presentación de alianzas o adhesiones para participar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Se llegó a la conclusión, luego de un intercambio de opiniones e ideas, de que en estos momentos en donde es necesario frenar las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, Provincial y Local, resulta imprescindible que Vamos Campana, como el espacio que fomentó la renovación dirigencial, presente candidatos propios que permitan discutir el presente de lo que está sucediendo y que proponga una visión política, económica y social de cara al futuro", remarca el documento difundido ayer por esta fuerza política luego del plenario anunciado. De esa reunión participaron la Presidenta de la Junta Promotora, María Dalpra y referentes como Alejo Sarna por Nuevo Encuentro; Ariel Mosqueira por Movimiento Nacional Alfonsinista; Pedro Orquiguil por el Peronismo; Maximiliano Saucedo por Frente Grande; Carla Navazzotti por Jóvenes Peronistas Campanenses; Martín Vásquez por "Peronismo Barrial"; Carlos Rodríguez como representante de "los vecinos independientes"; el concejal PJ-FpV Osvaldo Fraticelli; y la consejera escolar Rosana Frattini (Pj-FpV). La posibilidad de que Vamos Campana se integrara a una lista de unidad del Partido Justicialista-Frente para la Victoria había cobrado fuerza luego del "cónclave" que se realizó el último lunes en el Camping del Sindicato de Petroleros, donde estuvieron presentes referentes peronistas entre los que se encontraban Pedro Orquiguil y la exIntendente Stella Maris Giroldi, quien acompaña este espacio político. LAS BASES DE VAMOS CAMPANA "El Espacio Ciudadano Vamos Campana, creado a principios del año 2016, se constituyó como un punto de confluencia de diversos sectores e identidades políticas que compartían una serie de principios y valores que los motivaron a aunar criterios a partir de las coincidencias, y no que sean los distintos matices motivo de fragmentación. Así fue que peronistas, radicales, progresistas e independientes que comparten una misma visión de la militancia y del Estado construyeron esta alternativa en base a cuatro puntos fundamentales: la transversalidad, la horizontalidad, la renovación dirigencial, y por último, la conformación de un proyecto de ciudad", explica el documento difundido ayer por Vamos Campana con motivo de la confirmación de la presentación de candidatos propios. Y detalla: "La transversalidad significó que a nadie se le preguntara de donde venía, sino que se discutiera y construyera una visión conjunta de hacia dónde iba a ir este espacio y que sea ese horizonte compartido motivo de unidad. La horizontalidad surgió como un requisito de construcción que genere espacios de participación y debate que den legitimidad democrática al espacio. La renovación de la dirigencia la entendimos como una necesidad en un contexto en donde el campo popular requería oxigenación de ideas y personas para renovar a su vez su contrato con la sociedad, apelando a que aquellos que detentan la experiencia en la militancia y la administración pública se transformen en garantes e impulsores del trasvasamiento generacional. Y por último, la conformación de un proyecto de ciudad que proponga propuestas y soluciones a los grandes problemas de los campanenses".

LOS REFERENTES DEL ESPACIO CIUDADANO CONFIRMARON AYER LA DECISIÓN EN UN PLENARIO.



”Vamos Campana” confirmó que llevará candidatos propios en las próximas elecciones

