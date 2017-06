Este domingo se disputarán siete encuentros de la 37ª fecha del Nacional B. Es que además de Brown (A) vs Villa Dálmine, también jugarán: Guillermo Brown (PM) vs Douglas Haig; Flandria vs Gimnasia (J); Almagro vs San Martín (T); Boca Unidos vs Instituto; e Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

La jornada se cerrará mañana lunes con los choques All Boys vs Estudiantes (SL) y Ferro Carril Oeste vs Crucero del Norte.

En tanto, entre jueves y viernes ya se disputaron tres encuentros: Central Córdoba (SdE) 0-2 Chacarita; Santamarina 0-0 Nueva Chicago; y Juventud Unida (G) 0-1 Los Andes.