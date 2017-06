P U B L I C







Ambos saldrán al campo de juego con la necesidad imperiosa de ganar. El conjunto de General Rodríguez para tratar de quedarse con el campeonato; y el Portuario, para buscar el último boleto al Octogonal por el segundo ascenso. Un partido de alto voltaje se jugará mañana lunes desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Es que allí se definirá buena parte del campeonato de la Primera D y, a su vez, también una porción importante del último lugar para clasificar al Reducido por el segundo ascenso. Y para esos objetivos, tanto Puerto Nuevo como Leandro N. Alem llegan en desventaja respecto a sus rivales. Así que no sólo necesitan resultados propios positivos, sino también "una mano" de otros equipos. El equipo de nuestra ciudad quedó relegado en la lucha por el acceso al Octogonal luego de la derrota sufrida ante Lugano como visitante. Por eso, su suerte depende en gran parte de lo que suceda también con Claypole. En tanto, Alem dejó escapar el liderazgo del campeonato en la fecha pasada, tras caer 2-1 ante Liniers. Esa derrota la aprovechó Ituzaingó, que a la misma hora estará enfrentando a La Topadora de Villegas sabiendo que, si gana, regresará a la Primera C. "Las esperanzas siempre están, más allá de que la derrota en Lugano y otros resultados que se dieron nos complicaron mucho, pero sabemos que todo puede pasar en esta fecha, así que vamos a tener fe hasta la última pelota", señaló Franco Colliard en diálogo con SoloAscenso. "Sabemos lo que es Alem y lo difícil que va a ser el partido. Nos ganaron claramente en General Rodríguez, pero confíamos que en Campana será diferente. Estamos obligados a ganar para tener chances de entrar al Reducido y nos prepararemos para poder lograrlo", sostuvo el actual jugador de Puerto Nuevo, quien registra un paso reciente por el Lechero. QUÉ NECESITA PUERTO NUEVO Para clasificarse al Reducido, el Auriazul tiene las siguientes posibilidades de acuerdo al resultado obtenido ante Alem: -SI GANA debe esperar que Claypole no supere a Victoriano Arenas. -SI EMPATA debe esperar una derrota de Claypole; que Liniers no le gane a Ituzaingó; y que Deportivo Paraguayo no supere el martes a Central Ballester. -SI PIERDE no tiene chances por la diferencia de gol en su contra. QUÉ NECESITA ALEM El conjunto de General Rodríguez llegará a Campana sabiendo que: -SI GANA, debe esperar que Ituzaingó no pueda vencer a Liniers. -SI EMPATA, debe esperar una derrota de Ituzaingó para forzar un desempate. -SI PIERDE será subcampeón y quedará como el mejor clasificado para el Reducido. FECHA 30 Esta última fecha del campeonato de la Primera D se puso en marcha ayer con dos partidos que terminaron en victorias locales, ambas por 2 a 0: Atlas superó a Argentino de Rosario en General Rodríguez; mientras que Lamadrid venció a Centro Español en Villa Devoto. Hoy domingo, en la continuidad de la fecha, Muñiz visitará a Yupanqui. Mientras que el plato fuerte será mañana lunes con los choques: Liniers vs Ituzaingó; Puerto Nuevo vs Leandro N. Alem; y Claypole vs Victoriano Arenas (todos se juegan desde las 15.30 horas). Y para el martes quedarán dos encuentros que podrían tomar importancia de darse cierta combinación de resultados, porque tanto Deportivo Paraguayo (que visita a Central Ballester) como Lugano (visita a Juventud Unida) todavía cuentan con alguna mínima chance de clasificar al Reducido.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe mañana a Alem en un duelo clave para definir al campeón y el último pase al Reducido

