Cumplimos cuarenta. Fueron años buenos y malos, locos y cuerdos, cortos y largos. Cruzamos el desierto del Sinaí juntos. Compartimos el agua y el maná del cielo que caía por la mañana, en forma de lluvia dorada. Nunca nos sobró nada, pero tampoco nos faltó el sustento. Nos motivó la confianza absoluta de que íbamos a llegar a cumplir la promesa que Dios puso en nuestro corazón. ¿Quién puede creer que es fácil cruzar el desierto? Llegar a los cuarenta supone llegar a la meta, al final del sufrimiento. También propone la crisis de la mitad de la vida, en dónde los que hicieron bien las cosas empiezan a vivir lo bueno. Ya no hay que rendir exámenes ante la mirada del otro, tampoco hay que seguir pagando el derecho de piso. Cuarenta es el número prolífico por antonomasia. Los cuarenta ladrones de Alí Babá, de las Mil y Una Noches; las cuarenta semanas de embarazo, en las que el bebé ya puede nacer sin inconvenientes; Las cuarenta sombras de Grey, novela de E.L.James, que habla de la complejidad de las relaciones humanas; los cuarenta días de ayuno de Jesús , antes de entregarse para ser crucificado, recordado cada Cuaresma, período que va desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua. Y hago mención a la festividad en honor a don Pascuale, alma de LAD. Sin él no hubiéramos llegado hasta aquí. Con confianza absoluta nos llevó de la mano hasta lo que somos en la actualidad. E iremos por más, sin lugar a duda. ¡Hay equipo! Mis profundo agradecimiento se hace extensivo a Fernando Andrioli, nuestro caballero de la armadura inoxidable y a Lucas Pascuale, el heredero de la tradición. Chin chin, panópticos, sin ustedes la vida no es la misma. ¡ Buena Fortuna!

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

40 años no es nada

Por Fabiana Daversa

