Alejandra Dip

La Tormenta es transformación. Canaliza y ayuda a autogenerarnos. Cambio rotundo. Tormenta 6. El Tono 6, son los ritmos internos. Saber escucharnos, respetar nuestros propios tiempos. Como nos sentimos, que sensaciones internas tenemos y si eso es lo que mostramos para el afuera. Coherencia interna externa. Dejar caer las caretas, SOY INTERNA Y EXTERNAMENTE IGUAL. Cuando este tono está muy desfasado, muy fuera de eje, nos afecta el corazón, la parte cardíaca. La Tormenta nos viene a generar un gran cambio en nuestros ritmos ,empezar a tenemos en cuenta. ¿Nos escuchamos? Cambio de energía constante y justo, para retroalimentarnos. La Tormenta viene a traernos como objetivo final que encontremos la paz y la calma interior por eso hay que saber dosificar esta energía tan fuerte. Ella nos acelera el proceso que quizás muchos ya empezamos pero que cuesta lograr. Hoy mayor intensidad, energía fuerte, impulsiva, intensa. Mudanzas y cambios de nuestro interior que salen al exterior. No hay bloqueo o situación postergada que se pueda resistir a la arrasadora Tormenta. Velocidad luz. Viene el cambio interno y nos hace el click que estaba faltando. Estoy estamos decididos a escucharnos de una vez por todas. La Tormenta nos sacude, nos mete en su remolino energético y no hay quien pueda resistirse. Hoy apostaremos a lo nuevo, a lo que represente un desafío. Estaremos dinámicos, sin miedo al cambio, si estamos en la frecuencia indicada y equilibrados para recibirla. Si no podemos estar quisquillosos, explosivos, acelerados, obsesivos o letánicos y encerrados en nuestro propio mundo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, soltar el drama y dejarnos purificar, transformar sin resistir, respetarnos y hacernos respetar. Excelente día para dejar cualquier tipo de adicción Este día se va a sentir en todo el cuerpo, nos impacta y carga de energía, abrámonos para sentirlo así. ¡Buen Domingo para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Tormenta 6 - Energía del Domingo 11/6/17 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

