Axel Cantlon: ”Somos los que más ideas y propuestas vamos a aportar a Campana”

El máximo referente de la Unión Vecinal "Más Campana" se refirió a la reunión de trabajo que encabezó con parte de sus equipos técnicos, con el objetivo de "comenzar a analizar las propuestas más importantes que necesita la ciudad". Camino a las Elecciones Legislativas, la Unión Vecinal Más Campana llevó adelante una reunión de trabajo con sus equipos técnicos con el objetivo "de comenzar a analizar las propuestas más importantes que necesita la ciudad", explicaron. "Somo los que más ideas y propuestas vamos a aportar a Campana", aseguró en esa línea, su máximo referente, Axel Cantlon. "La Unión Vecinal Más Campana quiere representar este 2017 a todos aquellos que creen -como nosotros- que nuestra ciudad necesita campanenses más comprometidos en la gestión municipal", agregó el ex concejal. "El Municipio y el dinero de nuestros impuestos, no puede ser utilizado para sostener a los obsecuentes de Macri que, no saben, no pueden, ni quieren ayudar a mejorar la ciudad de Campana. Ya pasaron dos años de gobierno, y Campana no tiene todavía una visión de largo plazo en ninguna de las áreas de gestión", cuestionó Cantlon. "Desde el fallecimiento de (Jorge) Varela, Campana no ha generado un nuevo liderazgo que la convierta nuevamente en un motor de desarrollo para su comunidad. Solo con mirar las ciudades vecinas a Campana; nos damos cuenta que muchas de ellas han podido encontrar un norte a través de la conducción local, pero en Campana, a pesar del cambio de gobierno todavía no encontramos uno que nos una", siguió el exconcejal en la misma línea. "Por todo eso, con el equipo que conoce nuestro pueblo, nuestra gente y nuestra idiosincrasia estamos trabajando para que este año, con la renovación de la mitad del Honorable Concejo Deliberante, podamos llevar adelante nuestras iniciativas", concluyó Cantlon.

CANTLON LAMENTÓ QUE CAMPANA NO TENGA "UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO".





PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UV MÁS CAMPANA.



Axel Cantlon: ”Somos los que más ideas y propuestas vamos a aportar a Campana”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: