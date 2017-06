Me meto en zona de polémica. Sin embargo, yo no tengo dudas en afirmar que la política de seguridad ha sido la más exitosa de este Gobierno. Y no me faltan argumentos para sostenerlo. En primer lugar, se prometió mayor presencia policial y se cumplió. Especialmente, el cambio llegó por el lado de la Policía Local, cuyo múmero de agentes creció de manera exponencial. Pero también hubo una expansión de otras fuerzas y hace tiempo que desembarcó en Campana la Prefectura Nacional, blindando aun más la seguridad de la ciudad. Los flamantes efectivos policiales que van de aquí por allá serían de poca utilidad sin una estrategia que los coordine. Y para instrumentarla, la inversión en recursos tecnológicos es clave. Así lo comprendió la Secretaría de Prevención Ciudadana y Seguridad, desarrollando, entre otras cosas, el mapa del delito en tiempo real y centralizando la información del patrullaje de todas las fuerzas por los barrios de la ciudad. ¿Alcanza? No, claramente. Sé que la situación no está bien, para nada bien. No obstante, creo que hemos dado un paso adelante, sea en herramientas como en compromiso para afrontar el problema. Eso es importantísimo, más teniendo en cuenta la desidia con la que la Municipalidad venía afrontando la cuestión de la seguridad hasta el 10 de diciembre de 2015. Una de las prioridades de Primero Campana es la integridad de sus vecinos. Quien la ponga en lo alto de su agenda, ciertamente comparte con nosotros los vecinalistas una prioridad muy sensible. Pero las palabras son alivios pasajeros antes una realidad que se empeña en volver a doler una y otra vez. Por eso es necesario mantener el pulso y seguir apretando. Y profudizar: la semana pasada en esta columna hablé sobre la imperiosa necesidad de investigar, de ir a buscar a los delincuentes al lugar donde están. Solo así podremos aspirar a soñar con el fin del delito masivo en Campana. Nosotros seguiremos apoyando la dirección que ha tomado en este asunto el gobierno municipal. Pediremos más, desde ya. No nos conformamos porque nada está cerrando. Hasta que las calles no vuelvan a ser de los vecinos, la misión no está cumplida. Y para eso falta, no creo que a nadie piense lo contrario. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK



Para Los Vecinos:

Seguridad, un nuevo panorama

Por Carlos Cazador

