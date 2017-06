Hola, buen domingo, cuando día a día me voy comunicando con distintos vecinos de nuestra ciudad, cuando sale alguna charla en ciertas reuniones sociales o familiares, no deja de ser un comentario recurrente el "a vos porque te gusta" y ahí surge mi respuesta espontánea pero sentida de explicarles que sí, que me gusta lo que hago, que disfruto del trabajo que hoy desempeño en la gestión de Sebastián Abella, que trato de ser sumamente responsable, no solo en lo que digo sino en lo que hago, porque como reza la famosa frase de Julio Cesar "no solo hay que serlo sino además parecerlo" y que no es casual que hoy pueda disfrutar de esto, sino que es consecuencia de muchísimos años de militancia y vocación.

Vocación: Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Y Militancia: Adhesión a unas determinadas ideas y defensa de las mismas. Elegí poner las dos definiciones, no porque dude que conozcan el significado, sino porque realmente son dos palabras que me definen como persona política y social, estoy convencida que en ambos aspectos que se relacionan permanentemente se necesita de personas con vocación y militancia, seguramente, de ser esto así, seria mucho mas noble el trabajo que se podría realizar.

Tal vez suene a nostálgico, pero en estos días de definiciones políticas y cuando parece ser que al circulo político y periodístico local, se nos fuera la vida en esto, trato de repensar y ser cautelosa en las opiniones, como un ejercicio siempre trato de mirar desde donde vengo, donde se inicio mi militancia, porque sin dudas mi vocación había surgido mucho antes, esto lo hago para lograr ser coherente, algo no muy común en el historial de distintos políticos y por sobre todo para no olvidarme de las raíces y saber que si hoy estoy ocupando un cargo tan relevante como ser la presidente de la Unión Cívica Radical de Campana, es porque desde hace mas de 22 años vengo militando y representando los ideales de este histórico partido y que no estoy sola en esto, sino acompañada por la Comisión Directiva y todo el equipo de radicales que decidimos integrar Cambiemos y formar parte de la historia que termino con tantos años de un modelo que nos mintió permanentemente y nos dejo un país comprometido social y económicamente hablando.

Para ir cerrando la columna de hoy y como reflexión no solo literaria sino personal, digo que siento un gran compromiso con mi ciudad, Campana, no solo la mía, la de mis padres, mis hermanos, la de ustedes, la nuestra, esta ciudad que me dio todo lo que tengo, en la que estudie, crecí y viví estos 40 años, pero también se que tengo la responsabilidad de seguir trabajando por nosotros, con las mejores intenciones y desde el lugar que toque ocupar, porque este compromiso y responsabilidad, surgen ni mas ni menos que de mi vocación y militancia, pero nada mejor que para lograrlo pueda contar con tu compañía para hacerlo, por eso como siempre estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos.

Hasta la próxima semana.

Romina Buzzini / Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini