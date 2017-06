Hay una guerra silenciosa

Tomás Buzzi

Sí: hay una "guerra", donde hay caídos de un solo bando. Una guerra donde mueren los que no tienen armas, los que salen a trabajar pensando que van a volver. Una guerra que nadie ve, y pocos se detienen a estudiarla. Es más, te diría el bando perdedor ni siquiera se percata que está en una guerra. Va por su objetivo, va por su zanahoria, va sólo buscando "la verdad". Días pasados en nuestra ciudad y en el País se conmemoró el "Día del Periodista". La fecha remite a la primera edición de La Gazeta de Buenos Ayres, que vio la luz el 7 de Junio pero de 1810. Dicho sea de paso, el creador de La Gazeta fue Mariano Moreno, quien murió en sospechosas circunstancias en alta mar a bordo de un barco de bandera inglesa. Y en este sentido, te pregunto: ¿sabías que están en una guerra y que la pierden año tras año? Mirá estos números: Según la ONG, "Reporteros sin fronteras" en lo que va tan solo del 2017, asesinaron 11 periodistas, 3 internautas (que hacen periodismo por Internet) y 7 colaboradores. Además hay 192 periodistas, 166 internautas y 10 colaboradores encarcelados. En tanto, el 2016 concluyó con 75 periodistas asesinados; 349, encarcelados y 52, secuestrados. La Presidenta de RSF, la española Malén Aznárez al cierre de esta estadística dijo: "Presentamos este informe en momentos especialmente duros para la profesión, mientras se habla continuamente de posverdad cuando deberíamos decir simplemente ‘mentira’, y cuando las falsas realidades se quieren imponer, a golpe de autoritarismo y matonismo, desde el poder". ¿Fuerte no? Es una guerra no te quepan dudas, de un lado utilizan lápiz, papel, teclados, micrófonos o cámaras fotográficas, del otro simplemente armas. Nuestro País supo estar primero en los rankings en las épocas oscuras, que ni siquiera habían estadísticas. Hoy vivimos otra realidad, existe un seudoperiodismo hegemónico que co-gobierna con la Derecha Neoliberal. Lamentable. Pero valla mi saludo y respeto a todos los trabajadores de prensa de Campana, que en su gran mayoría enaltecen la profesión y que no claudican en acercarte la siempre ansiada "Verdad." Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Hay una guerra silenciosa

Por Tomás Buzzi

