”Los campanenses estamos financiando el timbreo de Cambiemos”, señalaron desde el bloque PJ-FpV

El bloque justicialista denunció que el tradicional "puerta a puerta" que efectúa el oficialismo se sostiene con recursos del Municipio. Merchandising y folletería institucional, junto con el uso de personal municipal para la distribución, en la mira de la oposición. "Roza lo ilegal y presenta una condición desigual para los demás candidatos", cuestionaron. Concejales justicialistas cuestionaron el "timbreo" que realiza la gestión municipal en nuestra ciudad, en consonancia con la estrategia de Cambiemos en todo el país, señalando que dicha campaña se realiza con diversos recursos municipales. "Los campanenses estamos financiando el timbreo de Cambiemos" aseguró el titular del bloque, Luis Chesini, quien advirtió que la modalidad deja en evidencia varias irregularidades por parte de las autoridades locales. "El famoso timbreo se realiza con empleados municipales, muchos de ellos percibiendo horas extras, quienes están distribuyendo las mismas bolsas que confeccionó la municipalidad y que obsequiaron el día de la apertura de sesiones junto con una revista con información de gestión en su interior, lo que habla a las claras de que se trata de un material institucional, impreso con recursos de la municipalidad". Además de observar la coincidencia entre el material realizado por la Municipalidad y el distribuido por los supuestos militantes de Cambiemos, la edil Soledad Calle observó que los mismos "salen desde la puerta de los locales partidarios del PRO, planteando una comunicación institucional en términos de campaña política". "Si bien muestran obras de gestión, que se realizan con recursos de los campanenses, no está bien que una campaña política se financie con recursos de nuestros vecinos. Consideramos correcto que se den a conocer los logros institucionales, pero a la vez es indispensable que se transparenten los recursos de la campaña electoral y que se discriminen especialmente de los fondos públicos", agregó. El titular del bloque de concejales del FpV-PJ aseguró que esta acción proselitista "roza lo ilegal, y presenta una condición desigual para los demás candidatos que se presentan en la contienda electoral. Seguramente los vecinos esperan que el aumento en las tasas municipales tengan fines más productivos, y no en términos partidarios, que los que aparentan tener" dijo. Y cerró: "Cambiemos todavía no pudo explicar el origen de los fondos de la campaña de 2015. Hoy tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos de todos los campanenses, y por eso exigiremos la transparencia que faltó en ese entonces, ya que resulta indispensable que entiendan que deben separar la responsabilidad de gobernar del oportunismo electoral con el que comenzaron esta campaña anticipada".

"El famoso timbreo se realiza con empleados municipales, muchos de ellos percibiendo horas extras", denunciaron los ediles del PJ-FpV.



”Los campanenses estamos financiando el timbreo de Cambiemos”, señalaron desde el bloque PJ-FpV

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: