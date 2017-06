Buscan evitar daños en la ciudad durante la campaña electoral

Desde la "Corriente por el Progreso Social" proponen un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para generar "líneas de conducta en cuanto a las prácticas proselitistas". Desde la agrupación justicialista "Corriente por el Progreso Social" informaron que buscarán un acuerdo con el resto de las agrupaciones del peronismo y también extender ese acuerdo al resto de las fuerzas políticas para generar "líneas de conducta consensuadas en cuanto a las prácticas proselitistas" para así "no generar daños en los espacios públicos". "No queremos que la ciudad se convierta en una marquesina publicitaria y el espacio público en víctima", señaló al respecto Alejandro Robledo. "Por eso queremos consensuar con todo el arco político de la ciudad una práctica sana en cuanto a publicidades. Muchas veces los partidos dicen que después limpian lo que ensucian... la realidad es que eso casi nunca sucede y cuando sucede tampoco queda igual. Y guste o no, no todo es válido. Y no es una buena imagen de ejemplo que quienes militamos en políticas creamos que en una campaña todo se puede hacer", agregó. Por su parte, Joel Vallomy expresó: "Esta semana estaremos distribuyendo entre todos los espacios políticos de la ciudad un texto base con ítems puntuales de exclusiones, lugares donde ya de por sí está prohibida la publicidad electoral o de cualquier tipo como refugios de colectivos, edificios públicos, columnas de alumbrado, puentes, pero que elección tras elecciones son usados como soporte publicitario". En esa línea, Robledo añadió: "También de alguna forma y esto último al menos de forma de recomendación, vamos a intentar poner en consideración los gastos proselitistas. En un país hambreado es un despropósito las campañas electorales millonarias". Finalmente, Vallomy remarcó que "existen muchos medios para realizar la publicidad electoral" desde los tradicionales hasta los nuevos que han surgido con el desarrollo de las tecnologías. "(Por eso) No comprendemos la necesidad de estropear el patrimonio público y privado. En la ciudad hay un buen número de pantallas metálicas donde colocar afiches, por lo que claramente no hay necesidad de salirse de la norma. Es un daño incoherente hacerlo en lugares no permitidos, y además, en algún momento tenemos los militantes que entender que no te votan por enchastrar, te votan por proponer ideas claras", cerró Vallomy.



Buscan evitar daños en la ciudad durante la campaña electoral

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: