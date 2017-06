El otro como espejo de mí mismo

Analía Carrasco

¿Acaso pensamos que con una sola palabra podemos definir a una persona? Yo soy así y punto. ¿Alcanza con una sola palabra? Podríamos hacer una lista enorme con adjetivos que describan nuestra forma de ser y así y todo no logramos abarcar lo que sí realmente somos. A su vez, vamos cambiando momento a momento, a medida que vivimos y pasamos por distintas experiencias. Y eso es parte de lo que somos: humanos. Últimamente circula por Facebook la historia del científico Thomas Alva Edison, que recuerda el episodio cuando su madre recibió de la escuela una carta etiquetando a su hijo como inservible, y solicitándole que lo retire de la escuela. Su madre, afortunadamente para él y para todos nosotros, lo retiró de la escuela pero decidió hacerse cargo de su educación: vio en su hijo un genio, y decidió guiarlo como tal. Estigmatizar, de acuerdo a sociólogo Erving Goffman, es colocar una etiqueta en las personas como si lo único que las identificase fuese una característica o un atributo en particular. Eso nos lleva a sostener un trato superficial. El peligro de la estigmatización es que paraliza nuestra capacidad de comprender más allá a las personas, ´cosificándolas´, por algún atributo físico, por una enfermedad, por su situación económica o por un defecto, sin tomar contacto con el sufrimiento que esto pueda acarrear en esa persona. Recién parecemos darnos cuenta cuando vivimos en carne propia la injusticia de ser tratados como objetos, y cuando los demás están decididos a no conocer aquello de positivo que sí tenemos para brindar. De vez en cuando se presenta como fenómeno colectivo: toda una sociedad siente desprecio o rechazo por determinado sector. Llevado a un extremo del que muy lamentablemente tenemos varios ejemplos en la historia de la humanidad, esa frialdad en el corazón ha sido generadora de guerras que han hecho estragos en millones de personas inocentes. Pero no vayamos tan lejos: muchas veces notamos que nosotros mismos poseemos sentimientos negativos hacia otra persona. Esto es algo muy humano. Pero debe ser reconocido como un problema a ser resuelto en el propio corazón. Es muy triste escuchar que un docente ejerce todo su poder en contra de determinado alumno sólo por su aspecto físico o clase social, por ejemplo. Antes de que eso pase, como responsables de la educación de los niños es crucial someternos a la tarea estricta de revisar en profundidad qué es lo que guía nuestros actos a la hora de educar, en cada gesto o cada palabra. Si nos resulta imposible superar esa oscura tendencia de nuestro corazón de ver a los demás como objetos y nos sale tratarlos mal, es indispensable trabajar sobre esto. Puede ser solicitando ayuda a los colegas o a otros profesionales. ¿Qué sería lo contrario a la estigmatización? Creo que la empatía: la capacidad de sentir lo que siente el otro como si ese otro fuese yo mismo. Muchas veces prejuzgamos rápidamente, porque no conocemos la historia que da origen a eso que nos molesta de los demás. Y muchas otras veces lo que nos molesta de los demás es un aspecto de nosotros que no queremos ver. Pero la empatía no es innata. Es una capacidad humana que debe ser entrenada día a día, y requiere coraje. El diálogo sincero es un camino que nos llevará sin duda a despejar visiones distorsionadas, tantos de nosotros mismos como de los demás, y a entablar relaciones más humanas y profundas. Analía Carrasco / Lic. en Ciencias de la Educación / Prof. de Japonés / lic.analia.carrasco@gmail.com

El otro como espejo de mí mismo

Por Analía Carrasco

