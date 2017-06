La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/jun/2017 Vuelos y Vacaciones:

Pais Vasco Español

Por Lic. Guillermo Ceballos









El País Vasco es una región del norte de España y sur de Francia. Como una de las regiones más antiguas y culturalmente ricas de Europa, tiene mucho que ofrecer a los visitantes. De ciudades modernas, pueblos pintorescos y paisajes verdes a gastronomía de primera clase y la mejor región vitícola de España Es también llamado Euskal Herria, utilizado por los nativos del País Vasco para referirse a su tierra. Simplemente significa "el país de los hablantes de euskera (vasco)". La historia completa de los vascos así como los orígenes de su lengua están rodeados de misterio. Sin embargo, su identidad es muy evidente. Esto puede observarse en la multitud de música, danza, deportes, festivales y gastronomía vascos. Pero esta fuerte identidad no impide que esté emergiendo una nueva imagen del País Vasco. Bilbao es el ejemplo perfecto. Convertida ahora en una meca del diseño y la arquitectura, fue hasta hace unas décadas una ciudad llena de decadentes complejos industriales. La localidad llevó a cabo una transformación durante la cual algunos de los mejores arquitectos del mundo fueron invitados a dejar su marca. El Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry, es el ejemplo más conocido y es también la atracción turística número uno de todo el País Vasco. El Casco Viejo de Bilbao es comúnmente conocido como "las 7 calles" o, en euskera "Zazpi Kaleak", ya que éstas eran las siete calles que formaban el poblado medieval original. En la actualidad, es todavía la zona más animada y pintoresca de la ciudad. Las estrechas calles son en su mayoría peatonales y están llenas de bares que ofrecen sabrosos pinchos y cocina vasca. El mercado de Bilbao se encuentra situado al sur del Casco Viejo, junto al río. Con sus 10.000 m2, se trata del mayor mercado cubierto de Europa. Si disfrutan de la cocina local, definitivamente deberían visitar el Mercado de la Ribera, donde descubrirán todos los frescos ingredientes que tan importantes son en la gastronomía vasca. San Sebastián (también conocida como Donostia en euskera) está redefiniendo la imagen vasca alrededor del mundo con su extraordinaria gastronomía. La ciudad puede presumir orgullosa de ser el hogar de dos restaurantes clasificados en el top 10 de los 50 Mejores Restaurants del Mundo y, además, posee 15 estrellas Michelín repartidas en 7 restaurantes. También es uno de los mejores lugares para degustar unos pintxos - creaciones culinarias en miniatura, semejantes a las tapas españolas, pero mejores -. Aunque no hay que olvidar que San Sebastian no es el único lugar en el que se puede disfrutar de una comida fabulosa. La ciudad se recuesta sobre una bahía circular con aguas cristalinas y playas de arena blanca que ha atraído a lo largo de la historia a la gente adinerada en busca de sol y sofisticación. Esto es lo que hizo famosa a la ciudad durante la Belle Époque, y es por ello que la reina regente María Cristina estableció aquí su residencia real durante el verano. La evidencia de este glamuroso pasado se puede apreciar todavía hoy en día en San Sebastián. La Concha, la playa de ciudad más bonita de Europa, está adornada por lujosas mansiones que se elevan en la colina así como el famoso spa La Perla. El paseo a lo largo de La Concha está rodeado por una ornamentada barandilla blanca que se ha convertido en símbolo de la ciudad. Además, hay otras dos playas en San Sebastián, las cuales son menos elegantes y más relajadas: Ondarreta y Zurriola. Zurriola es popular entre los surfistas, público de menor franja etárea. A tan solo 20 minutos siguiendo la costa, la hermosa localidad de Hondarribia se está convirtiendo rápidamente en un lugar de visita obligada para los amantes de la gastronomía. Y después de haber llenado el estómago con toda estas delicias, un viaje a la mejor zona vitícola de España - la Rioja - resulta la idea perfecta. Hay tantas otras cosas y lugares a ser descubiertos en el País Vasco. La región está llena de pintorescos pueblos, tales y como los que se encuentran en el País Vasco francés, así como numerosas comunidades pesqueras a lo largo de la costa. Hay hermosos destinos playeros como Biarritz y algunos de los mejores lugares para surfear del mundo. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

