Un eje central

Esta semana tuve unas charlas variadas sobre proyectos urbanos, y eso me movió a reflexionar sobre algunas visiones concretas. Quiero hacer un poco de historia previa. Cuando nuestro planificador original pensó la ciudad, trato de rectificar la traza del antiguo camino real, un camino que permanecía delimitado en el imaginario local y que permitía el acceso desde la zona de Exaltación de la Cruz hacia el rio Paraná. De hecho fue bastante difundido oportunamente el plano original de la traza de Chapeaurouge con la delimitación en línea de puntos del antiguo camino referido que quizás tenía que ver con el perfil geográfico de los declives naturales. Ese eje por supuesto, corría solo desde poco más allá de la Plaza Eduardo Costa hasta el rio, donde se interponía la antigua estación de ferrocarril. No es mi interés incursionar en precisiones históricas, solo quiero referenciar el valor del eje de la traza y el valor del antecedente. Convengamos que en esa época la ciudad estaba limitada antes de la Escuela por el zanjón de la calle Coleta. Tiempo después el desarrollo extraurbano prolongo la traza y finalmente se continúo con la actual ruta 6. Ahora veamos los sucesos en la actualidad. Desde hace unos años se debaten propuestas para resolver la cuestión de la costanera de Campana, por otro lado también hay situaciones que se analizan sobre el sector de la prolongación extraurbana, de Rivadavia, o segunda Rivadavia o Avenida Alfonsín o como se la termine bautizando y recientemente se agrega la iniciativa de intervenir la avenida Rocca. En ese eje central que pensó Chapeaurouge, también están las plazas más importantes, los edificios emblemáticos, el Parque urbano, la biblioteca de Babel, inconclusa y con destino final indefinido, la centenaria Escuela Eduardo Costa, el portón de acceso, reminiscencia del portal medieval de las ciudades amuralladas, materializado en la modernidad por el Arco metálico y finalmente la prolongación extraurbana con desarrollo creciente. A ese eje convergen avenidas transversales y diagonales y eso refuerza su centralidad y magnetismo. Una acción de Planeamiento estratégico es pensar el eje como un todo, no como la suma de sectores agregados. Si volvemos al espíritu pre urbano original, el camino real es el principio de toda la cuestión que da inicio a nuestra centralidad más importante. Por eso el diseño total del eje circulatorio como costura de las diferentes realidades urbanas sectoriales merece ser un acto de planificación estratégica global donde se debiera pensar y debatir el todo como un hilo conductor de la vida lúdica, financiera, comercial, habitacional y circulatoria de la ciudad. Si analizamos cada parte como parte, solo tendremos como proyecto urbano una suma de partes. Si analizamos el eje como la espina central del desarrollo urbano más importante, tendremos una cosmovisión más acertada de vinculaciones integradoras. Luego podremos intervenir las partes en función del hilo conductor. Eso es planificar como base de un proyecto urbano. Paso tras paso, definir un eje, identificar las diferentes realidades territoriales que convergen a ese eje, establecer un programa participado con la sociedad, de necesidades globales y sectoriales, y luego concursar las definiciones de modo que se acerquen propuestas variadas con visiones convergentes o divergentes. Finalmente son estas visiones, las que enriquecen las variantes y producen un glosario de alternativas para decidir respecto de las mejores opciones. Al final de este proceso con fuerte participación social tendremos un proyecto consensuado e internalizado por la sociedad, que habrá de sentir como propia la propuesta y de esa forma habremos logrado el objetivo final del planeamiento proyectivo y participativo, y no un plato volador que se debe recibir y aceptar como resultado del iluminismo de turno. Es un ejemplo simplificado de lo que se interpreta como ganar-ganar, todos participan, proponen, discuten y acuerdan, y el resultado, en síntesis, los representa de alguna forma. Lo conté lo más simple que pude, casi como un manual operativo. Hace unos años atrás un amigo con el que me toco compartir algunos proyectos terminaba sus análisis con lo que él consideraba una enseñanza de sus estudios en Alemania. Decía siempre "simple, claro, cortito y al pie", algo que al parecer consideraba un dogma de la dialéctica, parte de un saber aprendido en algún posgrado por allí. Esto que como proceso se resume en unas pocas líneas es un acto de compromiso y trabajo muy profundo de conciliación de intereses y debates públicos intensos y comprometidos, en base a una metodología sobre la cual se funda el planeamiento físico territorial. Como proceso este planteo es complejo quizás lento y obliga a un esfuerzo intelectual y organizativo muy importante, a veces reñido con la inmediatez de los resultados políticos o las necesidades coyunturales de los calendarios eleccionarios. Para que esto exista, como trabajo de base, hace falta algo más que esta nota. Es necesario que exista voluntad política, visión estratégica y pensamiento proyectivo de largo plazo, que a veces lamentablemente tarda en aparecer. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

