Edición del domingo, 11/jun/2017 Caminando hacia los 100:

Escuela Normal; escuela fértil y pura

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC







Septiembre mes de importantes festejos en la Escuela Normal Sup. Dr. Eduardo Costa, es su cumpleaños número 100. Viene a mi memoria una profunda emoción, allí transcurrieron muchos años de mi vida, ingresé en Jardín de Infantes, luego pasé al Dpto de Aplicación, continué en el secundario y por último me desempeñé en la docencia. Desde pequeña fui guiada por excelentes docentes quienes marcaron el caminoy el cumplimiento del deber En la escuela primaria recuerdo con amor a mi querida Regente Aída de Beauquis, mis maestros Olintha, Dinita, Alfredo, Vilma, Lita, Ismael y Arguiñano. Con la mayoría de mis compañeros ingresamos a la Escuela Secundaria y obtuve el título de Maestra Normal Nacional. Todos los profesores nos brindaron su sabiduría, experiencia, metodología, enseñanza y consejos. Egresada en 1958, plena de entusiasmo y fuerzas para trabajar, comencé con tareas administrativas y luego docentes. En ese momento fui guiada por Juanita Landó, secretaria, compañera amable y de agradables modales. La dirección estaba a cargo de Lucila Puenzo y la Vice dirección por Susana Alday, personas rectas, incansables, dedicadas a su labor docente en cuerpo y alma. La vida quiso que trabajando en la escuela lo hiciera con quien fuera mi maestro de 4to grado , en ese momento mi regente;Alfredo Balosino, disciplinado y de una personalidad imponente y ávido conocedor. Al cambiar de tareas cumplí funciones con Nélida, Chichita y Lita Ballester quien fuera mi maestra de 5to grado y además fui su practicante en el camino hacia el magisterio. Ella siempre ansiosa de transmitir conocimientos con mucha energía. No puedo olvida a mis recordados ex alumnos durante nuestras tareas compartidas en las aulas, pasando momentos felices y con colaboración de sus padres. A todos ellos los llevo en mi corazón. Durante 42 años de mi vida compartí la felicidad de mi niñez. La importante adolescencia, la madurez y el trabajo decente teniendo la suerte de haber guardado vivencias especiales de sus aulas, gimnasio, biblioteca, galerías con personas valorables que me formaron en una parte importante de mi vida Después del deber cumplido…, llegó mi jubilación, la tristeza embargó mi alma, muchas lágrimas derramé aquél día en que Higolina, como secretara y amiga me llamó por teléfono para decirme : "Mary, llegó tu jubilación" Fui poco menos que corriendo a la escuela , nunca olvidaré aquel abrazo mojado en llanto que nos dimos Escuela Fértil y Pura, como digo en el título, ninguna otra expresión puede describir mejor lo que significa la Escuela Normal. Ninguna palabra será suficiente para gratificarlo mucho que nos brindó, pero digo una …… ¡¡¡Gracias Escuela!!!!! Compartí tus anécdotas y fotos en facebook: Los 100 años de la escuela Normal de Campana. AGENDÁ EL 16 DE SEPTIEMBRE PARA EL REENCUENTRO!



